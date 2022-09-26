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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Александр Дрозденко потребовал устранить нарушения при проведении мобилизации

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в воскресенье, 25 сентября, потребовал от глав районных администраций и военкоматов оперативно и под личную ответственность устранить нарушения инструкций министра обороны РФ, требований федеральных законов и нормативных актов, устанавливающих правила частичной мобилизации.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, поручение дано на очередном расширенном заседании областной мобилизационной комиссии 25 сентября.

Глава региона напомнил о недопустимости мобилизации студентов, граждан, не подпадающих под призыв по возрасту, в связи с инвалидностью, состоянием здоровья, другими жизненными обстоятельствами, описанными в указах, законах и подзаконных актах.

– Каждая жалоба на нарушения в ходе частичной мобилизации должна отрабатываться главами районных администраций индивидуально: прошу всех вас брать обращения жителей на личный контроль и разбираться с каждым случаем, – подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что на всех руководителях – и на районном, и на областном уровне – лежит сегодня ответственность по исполнению Указа главы государства о частичной мобилизации, которую необходимо провести четко, слаженно и в строгом соответствии с законом.

Также Александр Дрозденко сообщил, что регион возьмёт шефство над подразделениями, сформированными из мобилизованных в Ленинградской области, включая дополнительное материальное обеспечение.

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