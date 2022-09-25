Во Всеволожске прошла акция в поддержку российской армии

Жители и гости города Всеволожска, пришедшие в минувшую субботу на традиционную осеннюю сельскохозяйственную ярмарку, приняли участие в патриотической акции в поддержку российской армии.

Юбилейная площадь украсилась знаменами с символической буквой Z, плакатами с девизом СВО «Своих на бросаем», а на сцену вышел народный коллектив-хор ветеранов «Радоница» (Руководитель Елена Чернова) и вокальный ансамбль «Эдельвейс» КДЦ «Южный».

Звучали старые песни о главном: «Одна судьба у нас – одна у нас Россия», «Поднимитесь с колен, люди русские», «Хотят ли русские войны?» и новые песни под гитару – авторские песни одного из идеологов и организаторов акции в поддержку военных, исполняющих свой воинский долг. Виктор Навалихин является председателем общественной Региональной организации «Общество содействия изучению и развитию культурно- исторических традиций «Отечество».

Открывая митинг, В. Навалихин отметил, что это мероприятие – девятое по счету, которое прошло в Ленинградской области именно с такой повесткой дня: «Поддержим наших ребят, своих мы не бросаем!».

– Они сражаются за правое дело, они отстаивают наше право на родной язык, на право гордиться своим Отечеством и его славной историей, – обратился Навалихин к присутствующим на площади. – Вы тоже, каждый из вас, может оказать посильную помощь и поддержку нашим парням: даже письмо, открытка, рисунок вашего младшего члена семьи – уже большое дело. А есть еще и счет, который можно поддержать, как говорится, «рублем» – все важно сейчас. Важно, что мы вместе, что мы едины в нашем мнении и поддержке этой военной операции, которая по большому счету несет мир Донбассу и всем, кто понимает, что фашизм – на нашем пороге. Его необходимо остановить. А русские, да, русские никогда не хотели войны. Но «кто с мечом придет»…

Аплодисментами участники акции встречали и еще один коллектив – квартет «PETERBURGSKY», который исполнил все самые известные хиты нашего времени, в том числе песню Шамана «Встанем»!

Татьяна Трубачева

Фото пресс-службы администрации ВМР