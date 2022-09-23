Ледяной аэродром

О существовании в годы войны на льду Кавголовского озера этого «ледяного аэродрома» я узнал совершенно случайно.

Весной 1958 года, после 5 лет работы в Токсовской средней школе и Кавголовской спортивной школе молодежи, я попал в группу молодых специалистов, окончивших ленинградские гуманитарные вузы и откомандированных военкоматом города на обучение новой военной специальности. Тогда это называлось «получить ВУС». Мы – молодые ленинградцы – прибыли на большой военный аэродром в город Богодухов Харьковский области.

Всего туда из разных концов страны прибыли более 30 человек, из которых и сформировали учебную группу. Нам предстояло изучать всё электрооборудование реактивных истребителей МИГ-17, которые в это время стали поступать на вооружение в авиацию.

Занятия шли интенсивно: изучали аэродинамику, приводы вооружения, методы управления посадкой и взлетом самолетов и другие премудрости реактивной авиации.

Занимались в учебных классах, прямо в ангарах истребителей МИГ-15. Штудировали предполетное и послеполетное обслуживание этих истребителей. Периодически несли караульную службу на объектах аэродрома – казармах, складах, ангарах.

В один из июльских дней 1958 года на аэродром приземлился штабной самолет Л-1 (это аналог американского «Дугласа»). Мы установили трап, и из самолета вышли старшие авиационные офицеры. Я в этот момент был начальником караула и, согласно уставу, доложил подполковнику, старшему по званию из прибывших, о ходе дежурства. Немного позже он отозвал меня в сторону и поинтересовался, откуда я прибыл на аэродром. Я ответил ему, что приехал из Токсово Ленинградской области. Он оживился, пожал мне руку и рассказал, что во время войны в блокадные зимы совершал посадки на ледовый аэродром Кавголовского озера на бомбардировщике ПЕ-2, который тогда называли «Пешка». На льду этого озера был запасной аэродром, «аэродром подскока». Сюда, проведя бомбардировку вражеских позиций и объектов, приземлялись в зимнее время самолеты 44-го Тихвинского авиаполка.

Аэродром был оборудован в соответствии со всеми требованиями авианавигации того времени. Солдаты аэродромной команды содержали его всегда в боевой готовности.

Со стороны станции Осельки в направлении озера была прорублена широкая просека. Ориентируясь на неё по так называемой глиссаде, лётчики совершали посадку самолета. Взлет производился в зависимости от ветра или со стороны Осельков или со стороны Токсово от Крестовой горы, которая возвышалась над полуостровом, выдававшимся в озеро. Подполковник рассказал мне и о том, как однажды во время расчистки полосы в озере утонул трактор.

Аэродром был необходим авиационному полку скоростных бомбардировщиков ПЕ-2 для взлета и посадки и имел длинную – более 3 километров – полосу. За бомбовой нагрузкой (1500 кг) самолеты перелетали на аэродромы в Левашово или Сосновку. Важно, что полосы на аэродромах в Левашово и Сосновке, где базировался полк, были значительно короче, и поэтому сложнее для использования в зимнее время.

Подполковник, прибывший на аэродром в Богодухов, хорошо помнил ледовый аэродром. Он рассказал, что летчики и те, кто обслуживал аэродром, жили прямо рядом с ним в доме на берегу озера. Позже я выяснил и адрес этого дома – ул. Пляжная, д. 3. Он стоит там и сейчас. Именно здесь полдома занимал центр управления аэродромом.

Три месяца учёбы пролетели для нас незаметно. Окончив обучение и получив запись в военном билете о военной специальности: «мастер и техник-механик авиационного электрооборудования – мастер», я вернулся к работе в школе в Токсово.

Первое, что я сделал, – опросил жителей, проживавших на улице Лесгафта, рядом с Кавголовским озером. Нашёл сторожилов – А. Петухова и В. Самолкина, которые в блокадные годы работали на спортивной базе Института им. П.П. Лесгафта, где велась подготовка разведчиков-партизан для заброски в немецкий тыл. Они подтвердили, что на озере в годы войны был ледовый аэродром. Здесь садились и взлетали легкие пикирующие бомбардировщики ПЕ-2. Бригада спасателей даже нашла затонувший трактор, который так и лежит на дне до сих пор.

Надо сказать, что в то время поисковой работой в Токсово в основном занимались учителя школы – литературы, географии, истории. Но об аэродроме никто из них не знал. Они сходили на место расположения аэродрома, к людям, которые жили в домах около озера, и где во время войны жили летчики, а после войны разместилась учебная база Горного института. Там, рядом с домами, они увидели место захоронения двух погибших летчиков. Жители ухаживали за этими маленьким захоронением уже много лет. Там погребены старший воентехник П.В. Хионин, который погиб в результате несчастного случая в феврале 1942 года, и командир полка бомбардировщиков Василий Иванович Кочеванов, погибший при неудачном взлете в плохую погоду: его самолет задел крылом Крестовую гору и упал. Летевший с ним старший штурман полка майор И.Д. Юрков чудом выжил в этой катастрофе.

Нашелся и солдат, служивший в те годы на аэродроме, – воин и впоследствии спортсмен высокого класса, тренер Кавголовской спортивной школы молодежи Костенко Я.Е. Он много рассказал о работе на аэродроме учителям-поисковикам и школьникам.

Поисковикам не удалось найти родственников П.В. Хионина, а вот жена и дочь подполковника Кочеванова В.И. приезжали в Токсово в 80-е годы из Белоруссии.

В 1988 году энтузиаст и патриот, начальник учебной базы Горного института, на территории которой находится захоронение, Бондарев В.А. за счет собственных средств благоустроил мемориал. С помощью его единомышленников была изготовлена и установлена мемориальная доска с именами воинов-героев.

Уже более 10 лет в День Великой Победы у этого скромного мемориала администрация поселка Токсово, Совет ветеранов, работники учебной базы Горного института проводят в митинг, возлагают венки и цветы.

А в Санкт-Петербургской школе № 538 Кировского района, в музее «Боевой путь 276-й бомбардировочный авиационной дивизии», есть небольшая экспозиция, посвященная 44-му Тихвинскому авиаполку, летчики которого в годы войны взлетали с ледяного аэродрома в Токсово, чтобы защищать блокадный Ленинград.

Леонид БАРАНОВ, участник Великой Отечественной войны, заслуженный тренер РСФСР