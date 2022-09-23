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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Дорогу на подъезде к Коркинскому озеру ждет капитальный ремонт

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Ленавтодор заключил контракт на капитальный ремонт двухкилометрового участка дороги Колтуши – Бор – Коркино на подъезде к Коркинскому озеру. Старт работ намечен на весну следующего года.

Как отметили в пресс-службе Ленавтодора, на участке полностью заменят дорожное полотно, очистят кюветы, установят необходимые знаки. Стоит отметить, что пик нагрузок на дорогу приходится на лето – берега Коркинского озера являются популярным место отдыха как у местных жителей, так и гостей из других районов Ленобласти и Санкт-Петербурга.

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