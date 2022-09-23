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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Бабушки Всеволожского района подарят тепло участникам СВО

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Региональный центр серебряного волонтерства «Молоды душой» дал старт благотворительной акции «Бабушкино тепло». Активисты приглашают подарить военнослужащим, участвующим в СВО, тёплые носки ручной вязки.

С наступлением холодов «серебряные» волонтеры решили не только словом поддержать соотечественников, выполняющих свой долг в специальной военной операции, но и подготовить для них актуальные подарки.

До 9 октября вы можете передать мужские вязаные носки общественной организации «Диалог поколений» (Всеволожск, Всеволожский проспект, 12). Телефоны для связи 8 921 324-60-14, 8 (813-70) 210-07.

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