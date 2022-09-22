Поправки в бюджет Всеволожска утверждены

В зале заседаний администрации Всеволожского района 19 сентября состоялось очередное заседание совета депутатов г. Всеволожска.

Совещанием председателей постоянных комиссий в повестку дня были включены 4 вопроса, главным из которых был, безусловно, вопрос о внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2021 года № 79 «О бюджете муниципального образования «Город Всеволожск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Проект решения был подготовлен в связи с необходимостью уточнения доходных источников, утверждения в составе доходной и расходной части бюджета средств областного бюджета ЛО, перераспределения бюджетных ассигнований в бюджете г. Всеволожска.

После обстоятельного доклада заместителя главы администрации, председателя комитета финансов Анны Поповой, депутаты приняли решение утвердить основные характеристики бюджета города, доходная часть которого была уменьшена на 12 604 тыс. рублей. Подобное снижение произошло за счёт уменьшения средств областного бюджета на сумму 26 822 тыс. рублей. Но ввиду того, что за счёт налоговых и неналоговых доходов произошло увеличение в сумме 14 218 тыс. рублей, уменьшение доходной части бюджета города стало не столь значительным.

В итоге депутатами был утверждён прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 478 723, 4 тыс. рублей, а общий объём расходов бюджета – 1 647 142, 5 тыс. рублей. Также на заседании было утверждено направление расходов бюджета.

Порядок реализации инициативных проектов вызвал дискуссию и не был поддержан.

Последним вопросом повестки заседания значилось утверждение «Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативно правовых актов г. Всеволожска». Положение было утверждено.

В завершение заседания глава города Станислав Богдевич вручил депутатам Марианне Шевченко, Дмитрию Лебедеву, Ирине Бритвиной и Лидии Чипизубовой Благодарности директора Дома народного творчества Ангелины Овсяник «за поддержку детского художественного творчества в Ленинградской области и помощь в организации участия представителей детских школ искусств Всеволожского района в «Детском культурном форуме – 2022».

Депутаты и присутствующий на заседании глава администрации района Андрей Низовский одобрили инициативу главы города Станислава Богдевича к 60-летию Всеволожска, который будет отмечаться в начале следующего года.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы администрации ВМР