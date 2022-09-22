В Кузьмоловском доме культуры прошел фестиваль национальных культур

Межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей» проводится во Всеволожском районе с 2015 года в конце лета, когда заканчивается пора отпусков и все творческие коллективы вновь собираются вместе, чтобы начать творческий сезон. Он всегда проводится под открытым небом в Энколово. Его главная цель — познакомить жителей и гостей 47-го региона с традициями и обычаями народов, живущих на территории многонациональной Ленинградской области.

Фестиваль проводится в рамках Года культурного наследия народов России. Главная тема этого года — «Застольные песни народов России» с участием фольклорных, вокальных коллективов национально-культурных объединений Ленинградской области.

Собравшихся в зале Дома культуры «Кузьмоловский», куда мероприятие из Энколово было перенесено из-за сложных погодных условий, поприветствовали заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Андрей Панов, директор Дома дружбы Ленинградской области Ирина Гребешкова и заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте РФ Ильдар Бикбаев.

Они отметили важность сохранения мира и согласия между проживающими на территории Ленинградской области людьми, поскольку на территории 47-го региона РФ проживают представители 141 национальности. И главное – призвали всех дружить с соседями.

А поскольку у дружных соседей повод для совместного веселья всегда найдется, доминантой фестиваля стал грандиозный праздничный концерт, в программе которого артисты выступали с песнями на многих языках.

Со сцены звучали русский, татарский, башкирский, финский, украинский, белорусский, корейский, чувашский, марийский и коми языки. Были и номера на языках коренных малочисленных народов Ленинградской области – вепсов, води и ижор. Звуки баяна и аккордеона сменяли переборы балалайки и гитарные аккорды, марийским гуслям вторили гусли русские и финно-угорские кантеле. Так из национальных инструментов образовался дружный оркестр.

К примеру, творческая команда представителей Марийской культурной автономии Ленинградской области «Ший корно», создававшая со своими национальными музыкальными инструментами и плясовыми мелодиями праздничное настроение для гостей праздника в холле Дома культуры, также блистательно выступила и на большой сцене. В исполнении Дениса Михеева и Анастасии Беляевой, которую поддержала её семья, прозвучала горно-марийская гостевая песня. Продолжением стала русская песня «Однажды морем я плыла» в исполнении Евдокии Соловьевой и Дениса Михеева.

С большим успехом на сцене выступи представители Чувашской национально-культурной автономии Ленинградской области. Ансамбль «Юрату» порадовал всех исполнением песен на родном языке, а образцовый ансамбль цыганской песни и пляски «Красная роза» из Всеволожского района вряд ли оставил равнодушным кого-либо из присутствующих.

Самодеятельный коллектив «Чародеюшки» Союза русских землячеств, Народный самодеятельный коллектив – хор русской песни «Соловушки», корейский ансамбль «Ариран», татарский эстрадно-фольклорный ансамбль «Файда», башкирский фольклорный ансамбль «Ирандек», белорусский дуэт «Любава» – это ещё не весь перечень тех, кто блистал в этот день на сцене. Завершилась концертная программа авторской песней Сергея Носова – «Энколово собирает друзей».

Большой интерес у участников фестиваля вызвали мастер-классы по вышивке и плетению, резьбе по дереву, изготовлению кукол и салфеток, плетению макраме, а также дегустация блюд национальной кухни. Не обошлось без спортивных состязаний и молодецких забав.

Фестиваль прошел в атмосфере братского единения народностей, проживающих в Ленинградской области, и еще раз показал, что у истинной дружбы и творчества нет границ.

Владимир Шемшученко