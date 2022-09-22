В Сертолово выбирали лучших водителей Ленинградской области

15 сентября в городе Сертолово проводился XVIII областной конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, организованный Фондом «Безопасность дорожного движения Ленинградской области». Участие в нём приняли 20 команд от 15 предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

Согласно статистике автобус является одним из самых безопасных видов транспорта и по этому показателю находится почти наравне с транспортом железнодорожным. Сегодня уровень профессионализма водителей – это основа и важнейший фактор в его работе. Труд водителя автобуса – это постоянное напряжение, поэтому человек выбравший эту профессию должен обладать крепкими нервами и стрессоустойчивостью.

Во многих странах водители автобусов постоянно проходят курсы подготовки и сдают тесты по дополнительной программе теории и практики вождения. Кроме того, они обязаны проходить тщательный медицинский осмотр. Поэтому регулярно проводящиеся конкурсы водителей автобусов, несомненно, способствуют поддержанию и повышению уровня практических профессиональных навыков и играют большую роль в обеспечении безопасности автобусного транспорта и качества услуг.

В этом году конкурсанты приняли участие в двух соревнованиях – экзамене по проверке знаний Правил дорожного движения и состязаниях по скоростному маневрированию. Для безупречного прохождения трассы от водителя требовались предельная концентрация и умение быстро принимать верное решение.

Результаты соревнований по скоростному маневрированию определялись суммой времени в секундах, затраченного на прохождение дистанции, и штрафных баллов, начисленных за неправильное выполнение того или иного элемента. При этом, тренировочные заезды не допускались..

По итогам конкурса лучшие показатели оказались у водителей АТП «БАРС-2». Победителям были вручены заслуженные кубки, медали, дипломы и ценные подарки, а генеральный директор Фонда «Безопасность дорожного движения» Ленинградской области Владимир Зименко передал администрации МО Сертолово Диплом за активное участие в подготовке и проведении областного конкурса водителей автобусов.

Михаил БОНДАРЧИК, Пётр КУРГАНСКИЙ

Фото Петра КУРГАНСКОГО