Вопросы местного самоуправления обсудили во Всеволожске на межрегиональной конференции

В Культурно-досуговом центре «Южный» г. Всеволожска 21 сентября состоялась III Межрегиональная конференция «Развитие форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в Северо-Западном федеральном округе». Её целью, как и двух предыдущих, стало освещение вопросов местного самоуправления, развития инициативного бюджетирования, выработка и внедрение механизмов поддержки института сельских старост, общественных советов и инициативных комиссий.

Перед началом работы конференции председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак зачитала поступивший в адрес конференции приветственный адрес от вице-губернатора 47-го региона по внутренней политике Анны Данилюк, после чего к присутствующим обратились заместитель председателя Центрального совета Всероссийского совета местного самоуправления по Северо-Западному федеральному округу, глава муниципального образования «Полюстрово» г. Санкт-Петербурга Андрей Жабрев и председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов.

– Так получилось, что мы с вами собрались в этом зале во время качественного изменения международной обстановки и обстановки в нашей стране, – обратился к собравшимся Юрий Трусов. – Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Понятно, почему это произошло. Этот шаг был неизбежен. Это означает, что мы более решительно настроены на достижение целей, поставленных Специальной военной операцией. В связи этим роль и значение органов местного самоуправления значительно возрастает. В Великой Отечественной войне мы победили в том числе и потому, что местные советы на всей территории СССР организовывали народную жизнь и организовывали её на должном уровне. Наша задача – сделать больше и лучше в это непростое для страны время. Я желаю всем нам успеха!

С обстоятельным докладом «Механизмы поддержки института сельских старост, общественных советов, инициативных комиссий. Практика развития инициативного бюджетирования в Ленинградской области» выступила Лира Бурак.

Не менее интересные доклады сделали представители Республики Коми, Новгородской и Псковской областей и другие участники форума. Главными темами их докладов были: государственная поддержка инициатив местных активистов, деятельность старост, общественных советов, инициативных комиссий и развитие инициативного бюджетирования.

Конференция завершилась панельной дискуссией, после чего были подведены итоги и проведено награждение особо потрудившихся на поприще развития органов местного самоуправления.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА