Александр Дрозденко рассказал о региональных мерах поддержки мобилизованных и их семей

Семьям подлежащих мобилизации жителей Ленинградской области регион поможет частичной компенсацией платежей за коммунальные услуги, устройством детей в сады, школы, вузы. Сами мобилизованные получат гарантии сохранения рабочих мест.

Об этом сообщил на заседании Правительства Ленинградской области глава региона Александр Дрозденко.

Область обеспечит не только гарантии сохранения рабочих мест, но и частичную компенсацию в виде выплат в размере МРОТ ― за время отсутствия на рабочем месте. Эти издержки регион разделит с бизнесом.

«Важно чтобы все, кто подлежит мобилизации, знали, что их родные, семьи ― не останутся без внимания», ― отметил Александр Дрозденко. ― Необходимо закрепить за семьями бойцов сотрудников местных администраций, которые постоянно помогали бы в решении насущных вопросов».

Глава региона сообщил, что состоялось первое заседание региональной комиссии по частичной мобилизации.

В районах Ленинградской области также созданы призывные комиссии по частичной мобилизации, организуются пункты сбора, выделяется транспорт, начинается выдача повесток.

«Работа предстоит сложная, но у нас есть опыт, накопленный во время формирования добровольческих батальонов, так что, уверен, мы с ней справимся. Мы все хотим, чтобы поскорее наступили мир и стабильность, но за мир и стабильность надо бороться», ― заключил Александр Дрозденко.

В Ленинградской области начинает работу телефон «горячей линии» для мобилизованных и их семей, сегодня к концу дня он будет готов к запуску.

По материалам пресс-службы областного правительства