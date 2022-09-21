Дольщикам «Янинского каскада» и «Рябинового сада» обещают новоселье в следующем году

Стройка в Янино идет уверенными темпами: свыше 200 человек сегодня трудятся над завершением строительства ЖК «Рябиновый сад» и «Янинский каскад». Восстановить права граждан планируется осенью 2023 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проблем с финансированием строительства объектов на сегодня нет.

– Объекты регионального фонда защиты прав дольщиков полностью обеспечены средствами даже на случай значительного роста цен, – рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский на совещании с дольщиками. – Мы не комментируем работу правоохранительных органов, но сотрудничаем с ними максимально открыто и оперативно. Работа следователей сегодня никак не влияет на ход строительно-монтажных работ.