Губернатор Ленобласти провел прямую линию с жителями региона

В минувший понедельник, 19 сентября, прошла традиционная «Прямая линия» губернатора Александра Дрозденко с жителями 47-го региона. Трансляция велась из студии ЛенТВ24, наблюдать за эфиром мог каждый желающий.

Губернатор не только ответил на многочисленный вопросы ленинградцев, но и принял ряд оперативных решений и отдал конкретные поручения по устранению озвученных проблем. Для того чтобы максимально сократить время рассмотрения обращения, в работе «Прямой линии» в онлайн формате теперь задействованы главы администраций муниципальных образований, на связи – руководители профильных комитетов и ведомств.

Вопросов от жителей Всеволожского района в прямом эфире не прозвучало – то ли не смогли дозвониться, то ли дела у нас так улучшились, что не требуют вмешательства губернатора. Однако Александр Дрозденко зачитал поступившее ранее обращение жительницы микрорайона Новый Оккервиль в городе Кудрово по поводу строительства школы.

«Школа нужна, — уверенно заявил глава 47-го региона. – И школа будет. Сейчас мы ждем заключения госэкспертизы по проектной документации – оно должно поступить в срок до 1 октября. В Минпросвещения ждут заявку от нас – на конкурсный отбор для начала финансирования строительства новой школы в первом квартале 2023 года. Еще раз повторю – проект готов, он проходит госэкспертизу, начать строительство мы планируем в следующем году».

Светлана ЗАВАДСКАЯ