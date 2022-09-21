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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Мурино начнут курсировать новые автобусы с голосовым сопровождением

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На общественном автобусном маршруте № 885 обновляют подвижной состав и сокращают интервал движения автобусов. В планах полностью заменить действующий технопарк на современные низкопольные автобусы марки «МАЗ».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новые автобусы значительно удобнее для пассажиров. «МАЗы» оснащены электронным табло, USB-зарядками и голосовым сопровождением. Кроме того, в автобусах есть специальные места для граждан с ОВЗ и выдвижные пандусы.

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