В Мурино начнут курсировать новые автобусы с голосовым сопровождением

На общественном автобусном маршруте № 885 обновляют подвижной состав и сокращают интервал движения автобусов. В планах полностью заменить действующий технопарк на современные низкопольные автобусы марки «МАЗ».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новые автобусы значительно удобнее для пассажиров. «МАЗы» оснащены электронным табло, USB-зарядками и голосовым сопровождением. Кроме того, в автобусах есть специальные места для граждан с ОВЗ и выдвижные пандусы.