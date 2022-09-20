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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Творческие коллективы Всеволожского района приглашены к участию в фестивале

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В рамках празднования Дня народного единства во Всеволожском районе состоится фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вместе!». К участию приглашены детские и взрослые самодеятельные коллективы, театральные студии, студии ДПИ и кружки учреждений культуры, искусства и дополнительного образования.

Участникам предстоит подготовить сценические выступления и творческие работы, которые раскроют тематику праздника – межэтнические, многонациональные и многоконфессиональные особенности нашего государства, а также дружбу народов и толерантность. Выступление пройдет 4 ноября на сцене Культурно-досугового центра «Южный» во Всеволожске (ул. Московская, д. 6).

Заявки на участие вместе с фонограммой выступления принимаются до 24 октября специалистами КДЦ «Южный» по эл. почте ufeduloff@mail.ru. Подробности по телефону 8 (813-70) 40-084.

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