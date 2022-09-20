Сертолово увеличивает транспортную доступность

Правительство Ленинградской области утвердило проекты планировки и межевания территории для строительства транспортно-пересадочного узла в Сертолово.

«Подготовка градостроительной документации для строительства ТПУ, который будет обслуживать около двух тысяч пассажиров в час, завершена. Строительство рассчитано на два года и планируется в два этапа. На первом создадут сеть проездов, парковок, остановок, чтобы реализовать основную функцию сооружения. На втором этапе построят торгово-развлекательный комплекс с автовокзалом, парковкой, перронами для межрегионального транспорта», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках строительства пересадочного узла также будет проведена реконструкция улицы Индустриальной с устройством примыкания к автодороге «Парголово-Огоньки» в южной части территории ТПУ.

Сейчас «Октябрьская железная дорога» разрабатывает проектную документацию по реконструкции железнодорожного пути на участке Сертолово – железнодорожная станция «Левашово». В рамках проекта будут созданы две новые железнодорожные станции: «Песочная-2» и «Сертолово». Время в пути между Сертолово и Финляндским вокзалом со всеми остановками будет составлять 30 минут.