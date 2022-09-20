Всеволожский район представил одну из лучших программ по развитию ЗОЖ

Завершился конкурс проектов на звание лучшей муниципальной программы по развитию здорового образа жизни, который проводил Комитет по здравоохранению Ленинградской области совместно с ГК «Центр общественного здоровья».

Свои проекты представили девять районов 47-го региона. Подведя итоги, Межведомственный совет Ленобласти по здоровому образу жизни присудил Всеволожскому району второе место. Лучшим оказался проект приверженцев ЗОЖ из Киришей.

Отметим, что в нашем районе уделяется значительное внимание популяризации здорового образа жизни. Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района ежегодно проводит множество спортивных мероприятий и фестивалей в самых разных дисциплинах. На постоянной основе работают кружки и секции, школа Олимпийского резерва и её филиалы в разных поселениях, создаются современные стадионы и спортивные площадки.

Александр СОРОКИН

Фото отела ФКС