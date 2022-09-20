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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский район представил одну из лучших программ по развитию ЗОЖ

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Завершился конкурс проектов на звание лучшей муниципальной программы по развитию здорового образа жизни, который проводил Комитет по здравоохранению Ленинградской области совместно с ГК «Центр общественного здоровья».

Свои проекты представили девять районов 47-го региона. Подведя итоги, Межведомственный совет Ленобласти по здоровому образу жизни присудил Всеволожскому району второе место. Лучшим оказался проект приверженцев ЗОЖ из Киришей.

Отметим, что в нашем районе уделяется значительное внимание популяризации здорового образа жизни. Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района ежегодно проводит множество спортивных мероприятий и фестивалей в самых разных дисциплинах. На постоянной основе работают кружки и секции, школа Олимпийского резерва и её филиалы в разных поселениях, создаются современные стадионы и спортивные площадки.

Александр СОРОКИН
Фото отела ФКС

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