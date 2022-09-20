Всеволожский район готовится к старту отопительного сезона

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский подписал постановление о подготовке к отопительному сезону. Согласно документу, теплоснабжающим организациям предписано приступить к регулярному отоплению с 23 сентября.

По нормативам отопительный сезон необходимо начинать, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов на протяжении пяти дней. Несмотря на резкое похолодание, воздух в среднем прогревается до +11–13 градусов, однако в некоторых учреждениях уже приступили к периодическому протапливанию.