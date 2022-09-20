Во Всеволожске прошла ярмарка спорта

Настоящая феерия спорта прошла в минувшую субботу на Песчанке. В главном парке Всеволожска собрались представители многих видов спорта и любители здорового образа жизни.

Многие жители 47-го региона ещё досматривали сны выходного дня, когда северо-восточную часть Песчанки стали заполнять люди всех возрастов со своими двухколесными «партнерами». Более 60 любителей велосипедного экстрима и около 100 воспитанников спортивных школ собрались здесь, чтобы проверить себя, выяснить, кто же сильнейший, и побороться за главный приз – 50 000 рублей. В 9 утра начались регистрация и тренировочные заезды участников.

Первыми к месту старта асфальтового памп-трека вышли приверженцы велоэкстрима категории OPEN.

– Это группа «любителей», и здесь могли принять участие спортсмены от 4 лет, а самому старшему было 45. В этой категории запрещено регистрироваться и соревноваться учащимся спортивных школ в дисциплинах BMX, Freestyle и BMX Racе. Последние выступали отдельно в группе PRO. Инициатором и вдохновителем турнира стал Всеволожский центр физической культуры и спорта, техническую часть взял на себя генеральный спонсор соревнований магазин Maxty, – пояснил представитель организатора турнира Артем Елисеев.

И вот ведущий объявил первый заезд, и на электронном табло появились фамилии и номера участников. Дети и взрослые в специальной спортивной экипировке с гермошлемами на голове проверяли готовность своих велобайкеров. Первыми по волнам памт-трека пустились самые маленькие участники соревнований, за ними все остальные группы по принципу «от мала до велика». В категории PRO Мастерс выступали самые возрастные участники. 44-летний Константин Васильев приехал сюда «прокачать волну» из Колтушей. Он рассказал:

– Я занялся велосипедным экстримом около 10 лет назад, да так увлекся, что захотелось развиваться в этом направлении. Часто приезжаю тренироваться на Песчанку, потому что здесь прекрасные условия и шикарный памп-трек.

Когда решают сотые доли секунды

Напряжение на площадке достигло максимума, когда на трек вышли экстремалы в возрасте от 18 до 34 лет. Невероятная скорость, быстрота реакции и умение владеть собственным телом генерировали выброс адреналина даже у зрителей. Лидеров заездов отделяли друг от друга сотые доли секунды. Не отставали от мужчин и девушки, хотя их было значительно меньше. Около 13 часов осенний питерский дождь решил «проверить на влажность» не только экипировку спортсменов и одежду зрителей. Мокрый асфальтовый трек стал ещё экстремальнее, но это лишь добавило спортсменам собранности и решительности.

– Сегодняшние соревнования, без преувеличения, можно назвать беспрецедентными для Ленинградской области. Невиданное количество участников, многочисленные спонсоры и большое количество призов сделали мероприятие зрелищным и интересным. Кроме главного приза в 50 000 рублей, здесь разыгрывались четыре спортивных велосипеда и масса других наград, – отметил главный судья соревнований, кандидат в мастера спорта РФ по bmx freestyle, член сборной Санкт-Петербурга Тимур Селезнёв.

Настоящая ярмарка!

Более 30 спортивных организаций на 50 площадках, организованных на территории Общественного пространства «Парк Песчанка», провели презентации своих направлений, мастер-классы, показательные выступления и интерактивные игры.

Пока кипели страсти и шла борьба за призы на памп-треке, главная площадь парка и пространство в его нижней части у фонтана готовились к не менее масштабному и важному событию.

Спортивные организации Всеволожского района устанавливали свои палатки, готовили игровые зоны, площадки для мастер-классов и показательных выступлений. Вскоре весь периметр площади пестрел шатрами, а в её центре появились баскетбольные щиты, поля для флорбола и хоккея с мячом. Главная сцена Песчанки томилась ожиданием гостей, а в зонах шахмат и шашек, на черно-белых досках, уже во всю шли баталии.

И вот в 14 часов, под капли дождя, на подмостки поднялись глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский в сопровождении олимпийских чемпионов Александра Краснова и Любови Мухачевой. Они пожелали ребятам не бояться пробовать себя в разных видах спорта, ставить перед собой амбициозные цели и стремиться к самым высоким спортивным достижениям. Вместе с Андреем Низовским прославленные спортсмены чествовали тренеров и работников физической культуры. Более 10 всеволожцев получили благодарности и подарки за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие физкультуры и спорта и около 20 человек стали обладателями знаков отличия ГТО и удостоверения к ним.

Краски торжества

После получасовой официальной части праздника главную сцену Песчанки заняли творческие, хореографические и спортивные коллективы. Под звуки музыки, сменяя друг друга, свое мастерство демонстрировали танцоры, гимнасты, акробаты, боксеры, бойцы в кимоно.

Жизнь кипела и рядом с палатками, где шла запись в спортивные секции. Футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, бокс, туризм, легкая атлетика, гимнастика, лыжи, различные виды восточных единоборств, шахматы, шашки и многое другое.

Наряду с традиционными и привычными видами спорта здесь можно было встретить и совсем диковинные направления физической активности. Денис и Елена Писчевы представляли ездовой спорт – в котором спортсмены Ленинградской области по праву занимают лидирующие позиции. Представители Всеволожского оздоровительного конного центра «Солнечный остров», вместе со своими пони, знакомили посетителей с иппотерапией – прогрессивным методом лечения многих недугов посредством взаимодействия с лошадьми.

Особенно многолюдно было в шахматно-шашечных зонах. Здесь сеансы одновременной игры проводили гроссмейстер Татьяна Рубцова, международный мастер Елена Быстрякова и мастер спорта по шашкам Мажит Саржаев. Для самых маленьких организаторы, в лице отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района, обустроили зоны интерактивных игр и аквагрима. Участники спортивной лотереи получили сувениры с символикой ярмарки спорта и абонементы на занятия в спортивных клубах и секциях.

Александр СОРОКИН

Фото Светланы УСИК