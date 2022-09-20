Во Всеволожске пройдет фестиваль по северной ходьбе

В это воскресенье, 25 сентября, на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума соберутся любители скандинавской ходьбы всех возрастов. Участников ждут мастер-классы и памятные сувениры. Начало в 11.00.

Скандинавская ходьба один из лучших видов активностей, доступный для людей даже с минимальной физической подготовкой. По сути, дисциплина представляет из себя активную прогулку с лыжными палками. Однако благодаря особенности техники движения, такая ходьба снижает нагрузку на спину и плечи, что делает длительные прогулки простыми и полезными.

При этом порог вхождения в спорт очень низкий: вам потребуются только лыжные палки и удобная обувь. И хоть скандинавская ходьба считается одним из самых безопасных видов спорта, саму технику лучше поставить с профессионалом, чтобы избежать ошибок.

Если вы давно интересуетесь скандинавской ходьбой, хотите увеличить активность или ищете партнёров по тренировкам – обязательно приходите на фестиваль!