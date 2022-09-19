Осенние мелодии прозвучали во Всеволожске

В большом зале Всеволожской детской школы искусств имени М.И. Глинки 16 сентября состоялся традиционный конкурс на лучшее исполнение прошлогодней программы среди учеников отделения народных инструментов.

38 юных музыкантов демонстрировали свои исполнительские таланты, подводя итоги летних самостоятельных занятий на домре, гуслях, балалайке, баяне и аккордеоне. Все ребята уверенно исполнили свои программы, подарив маленький музыкальный праздник сверстникам и родителям. Жюри отметило все выступления ребят Дипломами I, II и III степени, ведь концертное выступление в самом начале учебного года достойно всякого уважения, а летнее трудолюбие и дисциплина в занятиях – поощрения.

Выступления ребят, получивших максимальное количество баллов, жюри отметило высшей наградой конкурса.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО