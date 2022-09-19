Огнеборцы из Янино ищут кота Уголька

Сотрудники 149 пожарной части Леноблпожспа просят помощи в поисках своего пушистого талисмана. Черный кот Уголек свободно передвигался по территории части, но несколько дней назад питомец бесследно пропал.

Как сообщили в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности ЛО, среди особых примет – синий ошейник и заметные на ярком солнце полоски. Ласковый и спокойный кот не боится ни громких сирен, ни суматохи при сборах на «боевое» дежурство.

Пожарные Ленинградской области очень просят неравнодушных жителей помочь в поисках любимца. Информацию о животном ждут в сообщениях группы комитета.

Фото Комитета правопорядка и безопасности ЛО