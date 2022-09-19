В Охта-парке открылась частная школа «Сверхновая»

На территории курорта «Охта-парк» 16 сентября официально открыли новую частную школу. Современный образовательный центр, рассчитанный на 325 учеников, получил амбициозное название «Сверхновая».

Как сообщает пресс-служба администрации Бугровского поселения, общая сумма частных инвестиций в проект составила около 1,1 млрд рублей. Школа оборудована по последнему слову техники, а помимо стандартных кабинетов здесь есть большой спортзал со скалодромом, цифровые лаборатории, ювелирная мастерская, а для уроков труда закуплены станок ЧПУ и 3D-принтер.

Помимо оснащения, изменения затрагивают и процесс обучения. Например, в школе отказались от привычной оценочной системы – в ходе аттестации учителя будут вместе с учениками разбирать ошибки, сосредотачиваясь на понимании предмета, а не заучивании ради результатов.

На данный момент за парты «Сверхновой» сели 120 учеников. Обучение в частной школе обходится родителям недешево. Однако в учебном учреждении предусмотрены бюджетные места для одаренных и талантливых детей. Уже сейчас семеро ребят посещают школу бесплатно. Кроме того, на базе школы будут проходить бесплатные межшкольные конференции, спортивные и общественные мероприятия.

Фото пресс-службы администрации Бугровского поселения