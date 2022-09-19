Во Всеволожске прошла выставка собак

В минувшее воскресенье, 18 сентября, на Юбилейной площади собрались десятки породистых собак. Выставка родовитых питомцев была организована кинологическим клубом «Авеста» при поддержке Всеволожской администрации.

К участию были приглашены владельцы собак любых пород. Главное условие – питомец должен быть зарегистрирован во Всероссийской единой родословной книге РКФ. Ну а посмотреть на животных мог любой желающий.

Несмотря на пасмурную погоду, хозяева и их верные лохматые спутники были в отличном настроении. Несмотря на элемент соревнования и борьбу за титул «Лучшая собака Всеволожска», среди участников царила дружеская атмосфера. «Собачники» с удовольствием общались друг с другом и не стеснялись внимания к своим питомцам. Да и сами хвостатые с интересом принюхивались, делали стойки и горделиво выхаживали по площади.

Также в рамках выставки ветеринарные врачи Всеволожского района провели информационную акцию, рассказывая посетителям о правилах ухода за питомцами и услугах, которые можно получить в государственных клиниках совершенно бесплатно.