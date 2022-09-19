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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

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24 и 25 сентября на Юбилейной площади развернется сезонная сельскохозяйственная ярмарка. Сотни производителей представят свою лучшую продукцию, а творческие коллективы покажут яркую творческую программу.

Осень – время сбора урожая и активных заготовок на зиму, а потому осенняя ярмарка значительно больше и разнообразнее весенней. Большой акцент делается на сезонной продукции: жители и гости города смогут закупиться овощами и фруктами по выгодным ценам, приобрести свежие грибы и ягоды, найти любимый мёд, собранный в текущем году.

Кроме того, местные и приезжие производители представят молочную, мясную и рыбную продукцию. Сладкоежек ждет широкий ассортимент сладостей, а любителей готовить – множество специй из разных уголков мира. Также на ярмарке можно будет купить интересные памятные сувениры, предметы интерьера и товары декоративно-прикладного творчества.

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