Сотрудники МЧС Всеволожского района поклонились иконе «Неопалимая купина»

Накануне праздника иконы Божьей Матери, именуемой «Неопалимая купина», 16 сентября в храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни священник о. Павел провёл торжественный молебен. В нем принял участие личный состав Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Главного Управления МЧС России по Ленинградской области, а также сотрудники Леноблпожспаса.

Отец Павел отметил, что участие сотрудников МЧС и представителей добровольного пожарного общества в богослужениях в честь иконы «Неопалимая Купина» уже стало традиционным и пожелал Божией помощи в их нелегком деле.

Присутствующий на молебне заместитель председателя совета Всеволожского местного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Валерий Миклин рассказал нашему корреспонденту, что Образ Божией Матери «Неопалимая купина» покровительствует спасателям и огнеборцам, а потому является духовным символом чрезвычайного ведомства. Сотрудники специальных служб считают делом чести прийти в этот день в храм, поклониться чудотворной иконе и испросить у Господа ниспослания спокойной службы и покровительства Божией Матери в их нелегкой, но важной работе.

Владимир Шемшученко

Фото пресс-службы ВМР