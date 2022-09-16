Про лес, бобра и дорогу добра

В третье воскресенье сентября в России традиционно отмечают День работников леса. Нынче этот профессиональный праздник для тех, кто заботится о сбережении, приумножении и рациональном использовании лесного богатства страны, выпадает на 18 сентября. Но уже с 15 сентября в стране повсеместно проводятся российские Дни леса. Эта ежегодная экологическая акция плавно переходит в профессиональный праздник лесоводов. Стоит вспомнить об основоположнике Российских дней леса – всемирно известном ученом, лесоводе-естествоиспытателе, профессоре Санкт-Петербургской лесотехнической академии М.К. Турском. Великий ученый посвятил свою жизнь служению русскому лесу, лесной науке и образованию.

Митрофан Кузьмич Турский – создатель теории лесного опытного дела в области лесоразведения и лесоводства, ведения лесного хозяйства на принципах непрерывности и восполняемости. Первым в мире на Лесной даче Петровской академии он вырастил посадочный материал для будущих лесов, предложив этим методом выращивать саженцы в питомниках. По его инициативе ещё в далеком 1804 году прошёл первый День российского леса, когда на посадку деревьев вышли взрослые и дети. И поныне в этой акции принимают участие тысячи российских школьников, и многих эти первые их шаги по дороге Добра, возможно, приведут к будущей профессии лесовода. Или к осознанию того, что лес – не только огромное богатство страны, но и общий дом планеты Земля, наша главная экологическая защита.

Наш давний знакомец – биолог Павел Глазков – эту истину осознал давно, в детстве. Профессию выбирать не пришлось, он всегда знал, чем хочет заниматься в жизни. Изучением живой природы. Другой вопрос – в какой форме этим заниматься. Совершенно очевидно, что живую природу в кабинетной тиши не изучишь. Сегодня Павел Глазков (на снимке), выпускник Санкт-Петербургского государственного университета, – кандидат биологических наук, автор и ведущий видеоблога «Каждой твари по паре», создатель многих интереснейших проектов, в том числе виртуального зоологического музея, Международной фотовыставки «Материнство в дикой природе», страстный любитель и пропагандист всего, что составляет этот пркрасный мир живой природы. К примеру, чтобы снять документальное кино о крохотной рыбке колюшке, в блокаду ставшей спасительницей для многих ленинградцев, Павел проделал путь от Кронштадта до Белого моря, освоил технику подводных съемок и сделал немало интереснейших открытий, и фильм к 75-летию Победы о рыбке колюшке увидело множество людей.

В очередной раз мы встретились с биологом на Международной выставке-ярмарке «Агрорусь» в этом году. Павел – неизменный участник выставки, и в экспозиции Комитета по природопользованию и лесного хозяйства нашего региона у него своя, можно сказать, страница. Точнее, стенд.

Павел с увлечением рассказывает всем, кто подходил к его стенду, о необыкновенном мире живой природы нашего региона.

– Природа Ленинградской области действительно уникальна, – показывает Глазков на ряд прекрасно изданных книг, – и у нас на стенде представлена Красная книга животных Ленинградской области, Красная книга растений и Красная книга почв нашей области. Последняя – самая уникальная. Представляете, у нас более двухсот видов почв, из них несколько десятков встречаются только на территории Ленинградской области. Поэтому наша область ценна не только своими лесами, животным миром, но и геологией, то есть почвами.

Вот он, наш герой – снят на фоне чучел из семейства бобров и токующих глухарей. Мы, конечно, не могли не спросить, в какой мере это сопряжено с охраной и сбережением живой природы. И вот что ответил нам ученый-биолог Павел Глазков.

– А где современные дети могут увидеть тех же бобров, лису или зайца? Живых в лесу? Или на картинке в книге, или в зоологическом музее? Конечно, последнее. Да и вот эта композиция семьи бобров и глухарей выполнена для города Каменногорска. Я заканчиваю им оформлять Музей природы, и есть большая надежда, что в нашем регионе появится также Музей природы Ленинградской области. В ходе работы ярмарки «Агрорусь» мы встречались с губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко, обсуждали этот вопрос, и он с пониманием отнесся к идее.

– А разве эту функцию, или миссию, – как хотите назовите – не несет Зоологический музей в Санкт-Петербурге? Там такие масштабы! – адресую Павлу Глазкову вопрос.

– Этот музей, несомненно, уникален. Там представлена коллекция не только нашего региона, всей России, но и мировая природа. Но я считаю, что нам нужно сделать именно Музей ПРИРОДЫ Ленинградской области, где будет представлен не только животный мир, но и растения, лесные богатства, геология и археология, комплексно представлена вся уникальность нашей природы. Почему это необходимо? Во-первых, это база для сохранения природы нашего региона. Второе – это необходимое направление так называемого экологического туризма. У нас же создаются экотропы. Через год их будет 47! Сейчас уже, если я не ошибаюсь, уже 26, и эти маршруты пользуются огромным успехом и у жителей Санкт-Петербурга, и у жителей Ленинградской области. Но об этом лучше расскажет вашей газете Наталья Калягина, которая является заместителем председателя Всероссийского общества охраны природы в Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

– Наталья, я не устану повторять – «не нужен нам берег турецкий!», когда так богата и разнообразна природа родного края, огромной нашей страны, тем более, насколько я знаю, – Ленинградская область является лидером в России по созданию экологических маршрутов, – приглашаю к диалогу собеседницу.

– У нас в действии проект «Тропа-47». Региональный приоритетный проект. Вокруг него создается много красивых интересных экологических маршрутов. Ещё по поводу особо охраняемых территорий надо сказать: в прошлом году мы сделали обследование территории, которая называется Киррюемене, и мы в ожидании, что это в скором времени будет новый заказник. В этом году обследуются ещё 4 территории, которые через год-два станут особо охраняемыми природными территориями. В прошлом году было создано 60 экотроп. Это Каменистая тропа в заказнике Киви-парк – около 12 километров. Ладожский берег – Коккоревский, в прошлом году открылась эта новая тропа. Маршрут – долина реки Выбья и Лужская губа – это в Кургальском заповеднике. Она открылась буквально месяц назад, на открытии был губернатор Александр Дрозденко, и это очень интересная тропа, которая создавалась совместно с «Норд Стримом», необыкновенно красивая. Ещё тропа Александра Невского в заказнике Сяберский, она тоже открылась в прошлом году. Это новый экологический маршрут, и проходит она по тропам, которыми прошёл князь Александр Невский, чтобы освободить псковские земли от врага. Прекрасен маршрут – озеро Светлое, в котором соединились два маршрута: Малиновая гора, тропа Южного берега. Этот многодневный сорокакилометровый маршрут был открыт в прошлом году. Там есть три стоянки для ночевки – с настилами для палаток, с беседками, с кострищами, всё сделано безопасно для окружающего леса, для всех животных и птиц, его населяющих. И маршрут можно пройти как за один день, такой небольшой кусочек красоты увидеть, так и полностью – с остановками, для настоящих туристов. На все вкусы, для разных категорий людей, с разной физической подготовкой и в зависимости от того, что они хотят: испытать свои силы или почувствовать вот живое дыхание природы, запастись красотой и здоровьем.

И я не устану повторять – наша Ленинградская область – это остров сокровищ, где каждый может найти то, что вдохновит ум, подтолкнет фантазию и разбудит воображение.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА