Как стать танкистом

Музей «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова запустил конкурс эссе «Битва за Ленинград». Участниками творческого состязания могут стать учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте 15 – 18 лет. Победители конкурса получат возможность стать членами экипажа восстановленного советского танка Т-34.

Конкурс проводится в рамках проекта «Последние свидетели. Машины. Люди. Судьбы», поддержанного Фондом Президентских грантов. Средства гранта выделены на реставрационные работы экранированного танка Т­34.

«Сейчас нашим музеем ведутся работы по восстановлению до ходового состояния танка Т­34, который был обнаружен на полях сражений Ленинградской битвы. Мы хотим, чтобы первыми членами экипажа легендарной машины стали ребята, подростки, неравнодушные к истории родного края», – рассказала старший научный сотрудник Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова, организатор конкурса Татьяна Смирнова.

Конкурсантам предлагается в срок до 1 декабря подготовить эссе, посвященное истории своей семьи в битве за Ленинград, истории боевых действий, операций, истории героев, защищавших Северную столицу. Авторы могут раскрыть тему трагедии мирного населения, оказавшегося как в блокаде Ленинграда, так и за блокадным кольцом.

Победители конкурса получат возможность стать членами экипажа танка Т-34 в ходе Марша Памяти по местам боевых действий битвы за Ленинград 18 января 2023 года, в День 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Работы принимаются по электронной почте muzbitvazal@mail.ru. Подробнее в положении на сайте музея https://mbitva.ru/ и в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/bitva_leningrad

Фото музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова