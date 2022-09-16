Как стать танкистом
Музей «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова запустил конкурс эссе «Битва за Ленинград». Участниками творческого состязания могут стать учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте 15 – 18 лет. Победители конкурса получат возможность стать членами экипажа восстановленного советского танка Т-34.
Конкурс проводится в рамках проекта «Последние свидетели. Машины. Люди. Судьбы», поддержанного Фондом Президентских грантов. Средства гранта выделены на реставрационные работы экранированного танка Т34.
«Сейчас нашим музеем ведутся работы по восстановлению до ходового состояния танка Т34, который был обнаружен на полях сражений Ленинградской битвы. Мы хотим, чтобы первыми членами экипажа легендарной машины стали ребята, подростки, неравнодушные к истории родного края», – рассказала старший научный сотрудник Музея «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова, организатор конкурса Татьяна Смирнова.
Конкурсантам предлагается в срок до 1 декабря подготовить эссе, посвященное истории своей семьи в битве за Ленинград, истории боевых действий, операций, истории героев, защищавших Северную столицу. Авторы могут раскрыть тему трагедии мирного населения, оказавшегося как в блокаде Ленинграда, так и за блокадным кольцом.
Победители конкурса получат возможность стать членами экипажа танка Т-34 в ходе Марша Памяти по местам боевых действий битвы за Ленинград 18 января 2023 года, в День 80-летия прорыва блокады Ленинграда.
Работы принимаются по электронной почте muzbitvazal@mail.ru. Подробнее в положении на сайте музея https://mbitva.ru/ и в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/bitva_leningrad
Фото музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова