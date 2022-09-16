В Сертолово началось строительство нового храма

24 августа в Сертолово стартовали подготовительные работы по строительству нового, каменного храма во имя иконы Божией Матери «Милующая».

Возведение храма совершается по благословению Владыки Игнатия, епископа Выборгского и Приозерского. В июне 2022 года состоялась его предварительная встреча с администрацией муниципального образования Сертолово, где был согласован проект и место строительства. Он будет располагаться на территории больнично-поликлинического комплекса на улице Пограничной. Как известно, кроме врачей и медицинских работников, болезни помогает преодолевать вера. В храме, который будет расположен рядом с больнично-поликлиническим комплексом, пациенты, их родственники и близкие всегда смогут обрести душевный покой, поставить свечку и помолиться за своё здоровье, здоровье родных и друзей.

На сегодняшний день территория, на которой будет возведён храм, полностью подготовлена, очищена от растительности и посторонних предметов. В скором времени здесь появится часовня.

Ян КАТИН