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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Временное ограничение движения транспорта

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В связи с проведением массового мероприятия» в период проведения ежегодной районной сельскохозяйственной ярмарки с 6.00 24 сентября до 21.00 25 сентября будет установлено временное ограничение движения транспортных средств по участку автомобильной дороги местного значения: Всеволожский проспект (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом). 

Просьба убрать автотранспортные средства со Всеволожского пр. (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом) до 5.00 24.09.2022 года. В качестве объездов улицы определены Октябрьский проспект, Колтушское шоссе.

Администрация Всеволожского муниципального района

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