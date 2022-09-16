Временное ограничение движения транспорта

В связи с проведением массового мероприятия» в период проведения ежегодной районной сельскохозяйственной ярмарки с 6.00 24 сентября до 21.00 25 сентября будет установлено временное ограничение движения транспортных средств по участку автомобильной дороги местного значения: Всеволожский проспект (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом).

Просьба убрать автотранспортные средства со Всеволожского пр. (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом) до 5.00 24.09.2022 года. В качестве объездов улицы определены Октябрьский проспект, Колтушское шоссе.

Администрация Всеволожского муниципального района