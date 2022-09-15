Футбольный кубок вернули в район

10 сентября в финальном матче Кубка Ленинградской области 2022 по футболу среди мужских команд встретились лидеры областного футбола последних лет – футбольные клуб «ВМР ЛО» из Всеволожска и обладатель Кубка 2021 года – ФК «Приозерск» из Приозерска.

Игра проходила на стадионе города Рощино. Первый тайм проходил напряженно и закончился со счетом 0:1 не в пользу наших ребят. Но во второй части игры всеволожские футболисты мобилизовались и сумели забить четыре мяча в ворота соперников. Лучшим игроком матча признан Давид Колбаия. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу футбольного клуба «ВМР ЛО».

Александр СОРОКИН

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