Спортсмену возраст не помеха

Спортивные команды людей пенсионного возраста из девяти районов 47-й региона собрались 13 сентября на базе ФОКа «Норус» в городе Сертолово.

Поддержать участников соревнований приехали заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Оксана Лагода, заместитель председателя совета народных депутатов муниципального образования г. Сертолово Николай Гайдаш и начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Екатерина Ларионова. После недолгой официальной части, поздравлений и пожеланий победы команды вышли на дорожку стадиона побороться за медали в комбинированной эстафете. Первое «золото» досталось спортсменам Выборгского района. После эстафеты участники спартакиады разошлись по спортивным секторам, где им предстояло состязаться в легкой атлетике, настольном теннисе, плавании и шахматах. Спортсмены Всеволожского района в личном зачете завоевали семь призовых мест. Ольга Савойская поднялась на высшую ступень в первенстве по легкой атлетике. В этой же дисциплине Николай Зайцев занял третье место среди мужчин. В соревнованиях по настольному теннису наша Галина Ермолина завоевала «серебро», а Андрей Федоров стал третьим. Бронзовых медалей за выступление в шахматах удостоились Олег Бородачев и Марина Михайлова. В соревнованиях по плаванию всеволожцы Валерий Самчук и Валентина Иванова также стали третьими.

Команды встретились также на площадке для игры в дартс и корнхол, где спортсмены «серебряного» возраста тоже показали достойные результаты. По итогам спартакиады в командном зачете Всеволожский район оказался на втором месте. Победителей и призеров ждали кубки, медали, грамоты и ценные подарки. По окончании соревнований и награждения, каждый желающий мог попробовать выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной для этого площадке.

Александр СОРОКИН

Фото группы в ВКонтакте «Всеволожский район спортивный»