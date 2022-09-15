Всеволожские дубы «поедут» на конкурс

В 47-м регионе дан старт конкурса на лучшее историческое дерево. Всего заявлено 38 памятников природы, сохранившихся в Ленинградской области, – в их числе лиственницы, березы, ели, сосны, и, конечно, дубы. Живые раритеты овеяны легендами, и являются не только природным, но и культурным, историческим и духовным наследием нашей земли. Всеволожский район представлен в конкурсной программе четырьмя могучими дубами. Все они носят видовой эпитет «дуб черешчатый», который внесен в Красную книгу Международного союза природы.

Сам себе легенда

Пожалуй, самое знаменитое дерево не только в нашем районе, но и во всей Ленинградской области – дуб, осеняющий своей мощной кроной окрестности деревни Ириновка. В прошлом году по результатам голосования Ириновский дуб вышел в финал Всероссийского конкурса «Дерево года», но в итоге уступил первенство своему собрату из Орловской области, поименованному как «Тургеневский». К слову, Тургеневский дуб должен был «поехать» на аналогичный конкурс «Европейское дерево года», но был исключен по политическим мотивам. Чем дерево-то не угодило «партнерам»?

Но вернемся к нашему Ириновскому дубу. Его возраст насчитывает 193 года, из чего делаем вывод, что первый росток появился в 1829 году. Это слегка компрометирует местную легенду о том, что тропу к нему проложил сам генерал-фельдмаршал Кутузов, ибо, когда будущий Ириновский дуб был еще желудем, великий полководец уже почил в бозе. Тем не менее могучее дерево стало безмолвным свидетелем истории нашей Родины, и, уже в силу своего почтенного возраста, заслуживает заботы и внимания.

Высота конкурсного дуба – примерно 18-20 метров. Памятником природы он был объявлен в 2013 году, тогда же по этому поводу состоялось торжественная церемония.

300 лет истории

Ещё один претендент на звание исторического дерева Ленобласти – черешчатый дуб, бережно хранимый жителями Бугровского поселения.

Местные краеведы предлагают легенду о том, что Бугровский дуб был высажен ещё при шведах. В принципе, это вполне возможно, ведь возраст дерева насчитывает 300 лет.

Его высота составляет 26 метров, а диаметр ствола на высоте — до 1,3 метра. Могучее дерево пережило многочисленных владельцев этих земель — всесильного Меншикова, утонченного Воронцова, рачительного и хозяйственного купца Загамели… Помнит оно времена Северной войны, гражданской и Великой Отечественной. В парке, в 50 метрах от Бугровского дуба, сохранилась землянка, откуда радистки вели наблюдение за подлетом бомбардировщиков к северной окраине Ленинграда.

«Я вас любил…»

На территории Музея-усадьбы «Приютино», в историческом парке, у самого пруда растёт великолепный дуб, который также будет представлять на конкурсе наш Всеволожский район.

С 1785 по 1841 годы усадьбой владела семья Олениных – меценатов, просветителей, покровителей искусств. В разные годы в Приютино подолгу жили поэты Батюшков и Вяземский, Грибоедов, Крылов, Жуковский, Мицкевич. Частыми гостями здесь были художники Боровиковский, Венецианов и Кипренский, братья Брюлловы и многие другие. Отдельная страница истории усадьбы посвящена Пушкину, который также бывал в этом гостеприимном доме и даже сватался к дочери Олениных. В память о той влюбленности поэт подарил нам нетленное «Я вас любил…»

В 1833 году Приютино посетил юный тринадцатилетний художник Лонгин Фрикке, который впоследствии стал известным российским пейзажистом, академиком Императорской Академии художеств. На выполненной им в том же году акварели «Вид Приютино», можно увидеть молодой дуб, который специалисты считают тем самым, сохранившимся до наших дней. Согласно легенде, его собственноручно посадил Алексей Николаевич Оленин со своей супругой Елизаветой Марковной.

Решением Сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» 28 марта 2022 года самому старому и роскошному дубу в парке Литературно-художественного музея-усадьбы «Приютино» присвоен статус «Дерево – памятник живой природы».

По данным Центра древесных экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», его возраст составляет 197 лет, высота – 21 метр, диаметр ствола на высоте – 1,62 метра.

И снова Оленины

В декабре 2019 года общественность Всеволожска была взволнована распространившимися по городу сведениями о том, что двухсотлетние дубы, произрастающие на улице Приютинской, собираются снести в связи со строительством пешеходной дорожки. Защиту дубов, растущих у обочины дороги, взяло под контроль Всеволожское историко-краеведческое объединение «Русское наследие». Позже выяснилось, что на дубы никто не покушался, но эта история получила продолжение – один из старинных дубов, получивший название Елизаветинский, внесён в национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Само название родилось после исторического исследования, проведенного общественным деятелем Ириной Гуреевой-Дорошенко. Она выяснила, что во времена сравнительной молодости этого дуба земли, где он произрастал, были подарены все теми же Олениными другу семьи Василию Яковлевичу Аткинсону, который, из чувства благодарности назвал построенную на них усадьбу «Елизаветино» – в честь супруги мецената.

Возраст Елизаветинского дуба – 300 лет, его высота составляет 17 метров, а диаметр ствола на высоте – 0,64 метра.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА