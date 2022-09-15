Виват, кванторианцы!

Подведены итоги 10-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который в этом году проходил в столице Мордовии, городе Саранске, в очно—дистанционном формате. Более 900 конкурсантов, прошедших региональные этапы состязания, боролись за звание победителей по 66 компетенциям.

Представители Ленинградской области достойно выступили на чемпионате и получили награды по трем компетенциям. В числе тех, кто был отмечен специальными медальонами «За профессионализм», — наши юные землячки Екатерина Гулько и Лиза Барабанщикова. Под руководством наставника Татьяны Петрович, они заняли 4 место в компетенции «Предпринимательство – юниоры». Девушки успешно справились с заданиями в дистанционном режиме, за их работой наблюдали опытные эксперты, велась видеофиксация процесса.

Екатерина Гулько живёт в посёлке Рахья и учится в 11-м классе местной школы. Три года назад Катя узнала об открытии Всеволожского Кванториума – новой творческой площадки, где, в рамках дополнительного образования ребята пробуют свои силы в создании различных научно-исследовательских и инженерно-технических проектов.

Одной из первых Екатерина Гулько записалась в группу набора и вскоре приступила к занятиям на направление «Автоквантум», где Катя со своей кванторианской командой работала над проектом «EcoLand». Это система так называемых «умных» мусорных баков, которые могут контролировать собственный уровень наполнения и отмечать близлежащие пункты сбора мусора с помощью специального приложения. При этом маршрут должен выстраиваться таким образом, чтобы затрачивать минимальное количество топлива. К слову, Екатерина не впервые участвует в конкурсе «Молодые профессионалы» – в прошлом году на она защищала проект по поиску работы для подростков от 14 – 18 лет.

Елизавета Барабанщикова живёт в городе Кировске и на данный момент учится в 9-м классе Кировской гимназии. Елизавета же разработала со своей напарницей идею с ботом для знакомств в телеграмме «Wim_Hi» и уже после доработала сама эту идею. Сейчас он находится в бета-тестировании и уже совсем скоро выйдет в свет как новый телеграмм-бот. Девушка занимается в проектной группе и уже свободно может писать коды на разных языках программирования, создавая новые проекты и совершенствуя свои навыки. Она узнала о конкурсе от своего наставника IT-квантума Кировского Кванториума и решила проверить свои силы в этом состязании. Спустя множество этапов, сильной конкурентной борьбы и препятствий, она оказалась в команде Ленинградской области.

В рамках нынешнего, юбилейного и 10-го по счету чемпионата участники в течение трех соревновательных дней в группах по два человека разрабатывают проект и представляют свои наработки для экспертной оценки жюри конкурса. На протяжении конкурса решая каждый день различные задачи, участники управляют развитием компаний (проектов). На практике это означает, что соревнующиеся команды работают в условиях, приближенных к настоящей работе в офисе, выполняя задачи, указанные в проекте. Направление для разработки бизнес-идеи проектов определяется случайным образом.

Участникам досталась тема, или так называемая «цель устойчивого развития», связанная с рациональным потреблением ресурсов. Сложность заключалась в том, чтобы максимально связать полученное направление с Указом Президента РФ «О проведении в РФ Года культурного наследия народов России». Екатерина и Елизавета успешно справились с работой – они подготовили бизнес-проект создания экскурсионного агентства, предлагающего путешествия по культурным местам Ленинградской области.

По словам девушек, звание кванторианца – а именно так обращаются к воспитанникам в стенах Кванториума – это не просто ученик технопарка.

«Дух творчества, единения, поддержка наставников и атмосфера дружной семьи – вот что такое наш Кванториум», – сказала Катя. – Занятия в технопарке не только повлияли на мое мировоззрение, но и помогли найти новых друзей, определить с направлением дальнейшего образования».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА