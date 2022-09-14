Началу учёбы – активный старт

8 – 10 сентября на территории Центра «Молодёжный» прошли традиционные учебные сборы для обучающихся кадетских классов Всеволожского района. В этом году в заезде участие приняли самые младшие представители кадет района – пятиклассники Муринских центров образования № 1 и № 2 и Бугровской школы. А также учащиеся новой школы – участницы кадетского движения района – семиклассники Сертоловской школы № 3.

Для новоиспеченных кадет проводились занятия по строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке автомата, истории Отечества.

Основы работы в строю, правильный строевой шаг, команды к построению и перестроению подразделения – всё это преподавали учащимся майор запаса Евгений Владимирович Мартыненков, педагог Бугровской школы, и полковник запаса Андрей Владимирович Ларионов, педагог Сертоловской школы № 3. По взаимной договоренности оба педагога решили поделиться своим опытом с детьми в рамках учебных занятий. Опыт военной службы помогает сейчас педагогам в работе с новым поколением кадет, которые в будущем могут стать действующими офицерами наших Вооруженных сил.

Правила обращения с огнестрельным оружием, умение правильно целиться и корректировать стрельбу, а также навыки разборки для чистки и ремонта (на макете АК-74) стрелкового оружия преподавали воспитанники и инструкторы молодёжного объединения «Всеволожская артель». Участники «Артели» уже не первый год принимают участие в мероприятиях для кадетских классов и делятся с ребятами своим опытом в работе с оружием.

Занятия по истории развития кадетских корпусов и кадетского движения в России для участников сборов провели педагоги школы пос. им. Морозова – Киселева Светлана Сергеевна и Зрелая Дарья Витальевна. Они рассказали учащимся о том, как появлялись первые кадетские корпуса во времена Петра I, как изменялся подход к обучению в разные периоды времени, а также предложили каждому классу составить свой собственный Кодекс чести.

Помимо истории кадетского движения, в рамках вечерних бесед, с детьми обсуждалась история страны на основе былин. Вместе с педагогом-организатором ДДЮТ Всеволожского района Егором Вячеславовичем Москаленко дети вспоминали сюжет былины про Илью Муромца, а также примеряли на себя реконструированные элементы снаряжения русских воинов: шлем, щит и доспехи.

Также не была забыта и физическая подготовка кадет. Педагог детского футбольного клуба «Лига Арсенал» Вадим Викторович Громенко-Белов провёл товарищеский футбольный турнир, в котором от каждого класса выступили по команде девушек и команде юношей. В обоих случаях победили представители старшего, сертоловского седьмого класса. Но ни один пятый класс не дал так просто забрать победу своим старшим товарищам.

Кульминацией выезда стало вручение новым кадетским классам знамён – символа сопричастности класса к кадетскому движению района. На торжественном закрытии майор Мартыненков вручил командирам классов знамёна, тем самым окончательно включив «пополнение» района в круг ежегодных кадетских мероприятий. Впереди их ждёт учебный год, полный соревнований и конкурсов, на которых каждому представится возможность продемонстрировать как полученные на выезде навыки, так и свои личные творческие и умственные качества.