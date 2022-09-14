День поселения в Романовке

В народе говорят, и говорят справедливо, что самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас. И не менее справедливо, что качество жизни на той или иной территории создаёт у людей определённое отношение к жизни. К примеру, 9 сентября в преддверии Дня поселения в п. Романовка, в торжественной обстановке состоялось открытие центральной площади у Дома культуры «Свеча». Больше всего радовались этому событию дети, буквально заполонившие на велосипедах и самокатах ещё пахнущее свежим асфальтом и краской пространство.

«Я люблю Романовку»

И это уже стало доброй традицией в поселении: в 2019 – 2020 гг. было проведено благоустройство парка, в 2021 году появилась парковая зона. И вот – новый подарок жителям!

– Сегодня у нас действительно знаменательное событие! Мы открываем новое Общественное пространство на территории нашего Романовского поселения – Центральную площадь. Очень приятно слышать здесь детский смех, видеть радость на лицах людей. Я благодарю Правительство Ленинградской области за оказанную поддержку в реализации программы «Комфортная городская среда», главу администрации Всеволожского района Андрея Низовского, всегда откликающегося на наши просьбы, «Центр компетенций Ленинградской области» и всех, кто подарил нам эту радость. Мне сегодня приятно сообщить, что мы на этом не остановимся. В следующем году будем активно развивать территорию вдоль Дороги жизни и облагораживать её. С праздником вас всех! – обратился к собравшимся глава поселения Сергей Беляков.

С ответным словом выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

– Вы знаете, такой, вроде бы и небольшой, но действительно праздник, праздник добра мы отмечаем сейчас. Я всегда с удовольствием приезжаю к вам! Без лишней скромности могу сказать, что мы в сравнении с иными городами и поселениями страны выглядим весьма достойно. Открытие новой площади – весьма ценный подарок жителям ко Дню поселения, который не за горами. Я желаю вам мирного неба, и, конечно же, – здоровья. И пусть детский смех звучит не только на этой площади, но и на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик! – сказал он.

Присутствующих также поздравил настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского иерей Михаил Дорожкин и другие официальные лица, после чего под аплодисменты Андрей Низовский и Сергей Беляков, окружённые детьми, перерезали ленточку, тем самым дав старт всеобщему веселью на площади.

Но на этом предпраздничное мероприятие не закончилось… Сделаем небольшое отступление.

С 2016 года по России начала проходить массовая установка стендов «Я люблю свой город». Подобные установки есть во многих сёлах и городах мира. Так и в Романовском сельском поселении создаётся и организовывается молодёжное пространство.

После торжественного открытия новой площади присутствующие на празднике прошли к новому арт-объекту, представляющему собой архитектурное строение «Я люблю Романовку», которое хорошо видно с Дороги жизни. И теперь каждый, проезжающий мимо, сможет насладиться его видом.

Песня души

А через день, 11 сентября, в 10.00, праздник День Романовского сельского поселения начался на территории Александро-Невского храма. По выдвинутой несколько лет назад инициативе епископа Выборгского и Приозерского Игнатия в Романовке одновременно празднуют День посёлка и престольный праздник.

Основные мероприятия прошли на прихрамовой территории. После Божественной литургии и Крестного хода, которые возглавил владыка Игнатий, на территории храма была возведена сцена и развернулись народные гуляния.

Преосвященнейший Игнатий открыл праздник со сцены архипастырским словом. Жителей поселка также приветствовал глава администрации Сергей Беляков.

Смысловым центром Дня Романовки стали мероприятия проекта Александро-Невского прихода «Колокольный звон – песня души», поддержанного Фондом Президентских грантов. На средства гранта была приобретена передвижная звонница, колокола для которой были отлиты в московской мастерской Ильи Дроздихина – одного из ведущих производителей церковных колоколов в России. Руководитель Московской Школы звонарей и мастерской по производству колоколов Илья Дроздихин лично провёл мастер-класс для юных и взрослых жителей поселка. Мастер-классы по колокольному звону провели и другие звонари Петербурга и Ленинградской области: Екатерина Ермилова, Александр Савченко и Наталья Дворянская, устроив настоящий праздник звона.

На празднике также в номинации «Сплетаются в любви сердца» прошли награждения золотых юбиляров – жителей Романовки.

Романовская «Ассамблея»

Из всех человеческих отношений семья – это самая древняя и самая великая ценность. Уважение, верность и любовь служат самыми прочными узами семейного брака.

Праздничную атмосферу на территории храма создали творческие коллективы «Журавушка», «Ярмарка», «Атриум» и ряд вокалистов. Состоялись мастер-классы по аквагриму, рисованию, росписи колокольчиков и пряников.

Важным моментом концертной программы стала инициированная приходом реконструкция военных действий – битва в доспехах эпохи святого благоверного князя Александра Невского. Реконструкторы также провели для жителей посёлка мастер-классы в кузне и тире – представили старинные настольные игры, спортивные мероприятия и оформили фотозону с доспехами, где даже малыши почувствовали себя подлинными русскими воинами.

Но основное праздненство развернулось в 15.00 на площади у Дома культуры «Свеча», где «император Пётр I и императрица Екатерина Великая» торжественно объявили о начале ассамблеи, после чего почётные жители Романовки подняли флаги Ленинградской области, Всеволожского района и Романовского сельского поселения.

Ну и какой же праздник без наград и подарков! В номинациях «Лучший по профессии», «Творческая», Спортивная», «Горячее сердце», «Трудовое лето – 2022» были отмечены лучшие люди Романовки. Не обошли вниманием и многодетные семьи, которые получили знаки отличия и подарки.

Аплодисментами встретили жители Романовки своего земляка, участника Специальной военной операции на территории Украины Юрия Баранова, награждённого орденом «Мужества». Он только прибыл из зоны боевых действий и пришёл разделить радость с жителями.

И всё это действо сопровождалось песенными и танцевальными номерами, подготовленными творческими работниками Дома культуры «Свеча».

Большую радость своим выступлением доставила жителям Романовки заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко.

Ну и, конечно же, был праздничный салют! Праздник состоялся!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Романовское СП