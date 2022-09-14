В Сертолово в 2024 году полетит «Ласточка»

Подготовительные работы для строительства железнодорожной линии и транспортно-пересадочного узла в Сертолово в настоящее время находятся на стадии завершения. По информации пресс-службы правительства региона, объем инвестиций ОАО РЖД в проект составит 5,75 миллиарда рублей. Завершение строительства и запуск движения запланированы на вторую половину 2024 года.

Пригородную железнодорожную станцию «Сертолово» предполагается разместить вдоль Выборгского шоссе на пересечении железнодорожного пути с Индустриальной улицей. Пассажирский комплекс разместится на участке 8,3 гектара, он объединит в себе автобусное и железнодорожное сообщение. Крупный транспортно-пересадочный узел «Сертолово» призван значительно улучшить связь муниципального образования с Санкт-Петербургом. Между Левашово и Сертолово планируется запустить пятивагонный скоростной поезд «Ласточка» вместимостью до 800 человек. Автобусы будут ходить от узла до жилых кварталов Сертолово, онкологического центра в поселке Песочный и до Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Сертоловская городская больница». По словам председателя комитета правительства Ленинградской области по транспорту Михаила Присяжнюка, сертоловский транспортно-пересадочный узел уменьшит пассажирский поток, следующий по Выборгскому шоссе, и позволит значительно быстрее и комфортнее добираться из Сертолово до Санкт-Петербурга и обратно.

Ян КАТИН