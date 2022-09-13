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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Эхо петровской эпохи

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Трое художников, представляющих Всеволожский район, – Людмила Чижикова, Татьяна Мацик и Елена Острая – стали участниками выставки картин «Российский флот – детище Петра I», открывшейся на днях в Доме Дружбы Ленинградской области на Потемкинской улице.

Живописные полотна, составившие выставочную экспозицию, появились в результате работы выездного пленэра, проходившего в окрестностях Лодейного Поля в июне нынешнего года. Художников вдохновили пейзажи Присвирья – тех самых мест, где в 1702 году императором Петром I была основана Олонецкая судостроительная верфь и построен самый первый корабль Балтийского флота – фрегат «Штандарт».

Помимо пейзажей, в экспозиции выставки можно увидеть графику и художественные зарисовки, посвященные истории Российского флота. Посетить выставку можно до конца сентября.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

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