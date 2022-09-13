Спортивный праздник для людей с ОВЗ прошёл во Всеволожске

В «Спартакиаде сильных духом» приняли участие около 100 спортсменов. Необычные спортивные соревнования состоялись10 сентября на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума. Они были организованы отделом по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района. Всю техническую часть мероприятия взяли на себя сотрудники Всеволожского центра физической культуры и спорта.

Благоприятствовала не только погода

Как будто на заказ, в этот день стояла чудесная, солнечная погода. Спортивные делегации из разных уголков Ленинградской области прибывали на стадион, где их ждала жизнеутверждающая атмосфера праздника и церемония открытия. Удачно подобранная музыка спортивных маршей заметно подбодряла участников. Ведущая мероприятия представила команды. Сегодня их было семь. Кроме спортивных коллективов более 20 человек прибыли сюда, чтобы выступить в индивидуальном зачете. Поддержать «сильных духом» приехали почётные гости – руководитель отдела по физической культуре и спорту администрации района Екатерина Ларионова и директор Всеволожского Цента развития физкультуры и спорта Владимир Гайдуков. Обращаясь к собравшимся, Екатерина Викторовна рассказала о программе и правилах соревнований и пожелала спортсменам успехов в борьбе за призовые места.

Завораживающий спортивно-хореографический номер с названием «Биссектриса» подготовила для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья воспитанница школы современной хореографии «Грани» из КДЦ «Южный» Кристина Алексеева. После её выступления Владимир Гайдуков дал старт «Спартакиаде сильных духом». Но прежде чем разойтись по спортивным площадкам стадиона, заместитель директора Всеволожского Центра физической культуры и спорта Юлия Кургузкина провела для всех участников коллективную разминку.

Поля сражений

В этот день на пространстве стадиона расположились несколько спортивных секторов, где кипела нешуточная борьба. Напряжение и эмоциональный накал чувствовался даже за черно-белыми досками, где соревновались шашисты. Здесь же неподалеку расположилась площадка для дартса. В меткости по метанию дротиков выступали две возрастные группы. Сильнейшими стали Кирилл Широков (до 14 лет) и Таисия Салмина (15+). Популярным и массовым оказался сектор по прыжкам в длину с места. Любопытно было наблюдать за состязанием команд по игре в бочче и соревнованиями по меткости. В одном случае участникам необходимо было, бросив мячик рукой, попасть в прикрепленное к ограждению кольцо. Во втором – забросить мешочек, наполненный кукурузными зернами, в специальное отверстие в доске. Но самыми захватывающими и зрелищными оказались командные соревнования по флорболу, которые проводились в формате 5х5. Здесь удача улыбнулась спортсменам из Всеволожской школы-интерната. На втором месте оказалась команда «Сертолово», а на третьем игроки клуба имени Рафаэля Зиновьева из Колтушского сельского поселения.

– Не перестаю удивляться силе духа, активности и позитивному настрою участников сегодняшнего спортивного праздника. Глядя на всё происходящее, хочется ещё больше помогать людям с ограниченными возможностями здоровья включаться в активную социальную жизнь, – прокомментировал «Спартакиаду сильных духом» директор Всеволожского Центра физической культуры и спорта Владимир Гайдуков.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и памятными подарками.

Выводы и впечатления

Александр Корнеев, представитель команды Всеволожской школы-интерната, учитель физкультуры:

– Данное мероприятие для наших ребят имеет колоссальное значение. Большую часть времени они проводят в стенах учебного заведения, там они, конечно, посещают секции и, несмотря на проблемы со здоровьем, занимаются с полной отдачей. Здесь у них была возможность окунуться в атмосферу праздника, встречаясь на спортплощадках с такими же ребятами, почувствовать поддержку государства. Дети очень рады своей победе и тому, как все было организовано.

Александр СОРОКИН

Фото: Мультицентр социальной и трудовой интеграции