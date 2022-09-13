Ладога помнит своих героев

На берегу Ладожского озера 12 сентября состоялась патриотическая акция, посвящённая 81-й годовщине со дня начала действия водной трассы Дороги жизни. В этот тёплый осенний день на центральной площадке у воинского захоронения «Ладожский курган» собрались делегации ветеранов, учащихся общеобразовательных школ городских и сельских поселений Всеволожского района, почётные гости, представители органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района, представители общественных организаций, молодёжных объединений.

Начало работы водной трассы стало первым этапом в эпопее легендарной Дороги жизни, стало ниточкой надежды для защитников и жителей города, спасшей Ленинград в годы самой страшной войны.

Проникновенные слова произнесли глава г. Всеволожска Станислав Богдевич, председатель Объединённого Совета ветеранов Дороги жизни и их потомков, полковник запаса Сергей Панин, председатель Совета ветеранов Всеволожского района, доктор медицинских наук, профессор Василий Тегза и почётный гражданин г. Всеволожска Александр Войцеховский.

Панихиду по погибшим в годы блокады, а также при бомбёжках и обстрелах провёл настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев. После минуты молчания и акций «Свеча памяти» и «Голубь мира» собравшиеся возложили венки и живые цветы на воинском братском захоронении «Ладожский курган» и опустили памятные венки в волны Ладоги.

И конечно же, все не могли не посетить Музей «Дороги жизни», отмечающий именно в этот день 50-летие со дня образования. Для собравшихся состоялся тематический концерт «Ладога – Дорога жизни в сердце навсегда» с участием самодеятельных коллективов Всеволожского района.

Здесь же были представлены работы обучающихся отделения изобразительного искусства Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска. Лучшие работы конкурса рисунка «Во имя жизни на земле…» были отмечены дипломами.

Также почётными грамотами, благодарностями и почётными знаками глав Всеволожского района и г. Всеволожска Вячеслава Кондратьева и Станислава Богдевича были награждены достойные люди.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА