Дороги, которые мы выбираем

«До конца 2026 года будет построен автомобильный выезд из Восточного Мурино и Нового Девяткино», – об этом сообщил председатель дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов. В настоящее время заключен контракт на возведение областной части трассы – продолжения Пискаревского проспекта Петербурга с выходом на Токсовское шоссе за Кузьмолово протяженностью более шести километров.

Новый объект позволит вывести транзитный поток автотранспорта с участка Токсовского шоссе в Мурино и Новом Девяткино. Специалисты уверены, что эта мера позволит значительно улучшить не только транспортную, но и экологическую ситуацию в жилых кварталах этих населенных пунктов.

По словам Дениса Седова, одной из основных проблем при проектировании новой дороги стало её месторасположение – трассировка частично затрагивает земли Минобороны в районе Ржевского полигона. К счастью, область смогла достичь соглашения с военным ведомством.

«Нам удалось договориться с Министерством обороны, а затем завершить проектирование и получить инфраструктурный кредит из федерального бюджета на стройку», – пояснил глава дорожного комитета.

Отметим, что строительство долгожданного выезда – третий по счету масштабный дорожный проект, реализуемый областным правительством в рамках инфраструктурных кредитов. Уже заключены контракты на продолжение реконструкции Колтушского шоссе от деревни Суоранда в направлении Колтушей и строительство развязки на Мурманском шоссе в городе Кудрово. Кудровская развязка призвана обеспечить подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу.

Объект будет строиться по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО