Ярмарки краски ждут всеволожцев

17 сентября в 14 часов в Общественном пространстве парка «Песчанка» состоится беспрецедентный спортивный праздник – «Ярмарка спорта» отроется для жителей Всеволожска. Спортивные организации и учреждения района и города представят свои спортивные направления и проведут мастер-классы. Здесь же будет осуществляться запись в спортивные секции и кружки для детей и взрослых. В этот день впервые в нашем городе будут организованы сеансы одновременной игры по шахматам и шашкам.

В шахматы со всеми желающими сыграет мастер международного класса, шестикратная чемпионка Ленинграда Елена Быстрякова, а в шашки можно будет сыграть с мастером спорта России, призером чемпионатов РФ Мажитом Саршаевым. Во время проведения «Ярмарки спорта» будут работать интерактивные площадки.

Александр СОРОКИН