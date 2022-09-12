Новые машины быстро нашли «хозяев»

Автопарк УВД Всеволожского района пополнился легковым автотранспортом. Ключи от новых Renault Logan получили подразделения полиции.

Как известно, ежедневная процедура развода перед выходом на службу для полицейских – событие рутинное и безрадостное. Но и здесь бывают исключения. 9 сентября некоторых сотрудников Всеволожского УВД ожидал приятный сюрприз. Как всегда, личный состав, построившись на плацу, ожидал услышать инструктаж и приказ – заступить на службу. Но в поле зрения присутствующих невольно попадали несколько новеньких, ослепляющих белизной кузова автомашин. Кому же они достанутся? Этот вопрос, наверное, интересовал не только наблюдавшего за происходящим журналиста газеты. И вот начальник УВД, полковник полиции Анатолий Иоган вынес свой вердикт. Два автомобиля Renault Logan уехали нести службу в поселок Кузьмоловский. Ключи и документы получил представитель 87-го отделения. Так же по два авто достались 96-му пункту полиции и отделу уголовного розыска УВД. На одну машину пополнилось хозяйство 128-го отдела участковых и отдела по делам несовершеннолетних.

– Десять новых автомобилей Всеволожскому УВД выделил главк. Сегодня мы получили семь из них. Для нас это большая радость, поскольку автотранспорта действительно не хватает. Теперь предстоит переоборудовать стандартные модели машин под спецавтомобили. Вскоре наш автопарк пополнится ещё тремя единицами, которые, скорее всего, получит патрульно-постовая служба района, – прокомментировала начальник тыла УВД, майор полиции Ольга Ковтунова.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА