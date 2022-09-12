Лицо современного образования – женское!

Роль женщин в современной России трудно переоценить. По данным Федеральной службы государственной статистики, на начало 2021 года в нашей стране более половины населения – женщины. Они отличаются высоким уровнем образования и значительной экономической активностью. По данным Федеральной службы государственной статистики, уровень экономической активности женщин в трудоспособном возрасте составляет 77 процентов, доля занятых женщин в общей численности занятого населения – 49 процентов. Не являются исключением и женщины Ленобласти проживающие на территории 47-го региона РФ, организовавшие в сентябре 2020 года по инициативе Татьяны Толстовой региональное отделение «Союз женщин России».

Статус общественно-государственной организации, которую возглавила эта деятельная женщина, позволил объединить представительниц лучшей половины рода человеческого в стремлении укрепления социального статуса женщин в современном обществе, поощрения их профессиональных и творческих успехов, духовного развития, а также формирования сообщества успешных женщин.

И совсем не случайно случилось так, что именно на территории 47-го региона с 7 по 9 сентября прошёл Женский Форум «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов». Проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Институт социально-культурного развития», Ленинградским областным региональным отделением «Союза женщин России» при поддержке комитета общественных коммуникаций на средства гранта Губернатора Ленинградской области.

В первый день его работы в Гатчине собравшихся поприветствовала вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк. Она поблагодарила участниц форума за активную жизненную позицию, участие в общественной, политической и экономической жизни региона.

«Наш женский, материнский долг – забота о детях. Именно мы создаем страну, в которой они будут жить. Мы с вами должны думать и работать над тем, чтобы учителя могли дать детям лучшее образование, чтобы врачи могли оказать им лучшую помощь, чтобы нашим детям было интересно изучать и открывать для себя страну, чтобы им хотелось жить, вершить, мечтать и созидать в России», – подчеркнула Анна Данилюк.

По словам вице-губернатора, в России последовательно создаются условия для того, чтобы женщина после рождения ребенка могла в любой момент начать или возобновить профессиональную карьеру. В Ленинградской области женщины могут рассчитывать как на федеральные, так и на региональные меры поддержки.

В этот день на Женском Форуме работали дискуссионные площадки по вопросам здравоохранения, демографии и культуры, а также была открыта фотовыставка «Женская КОМАНДА47». В завершение программы первого дня состоялся концерт симфонического оркестра Ленинградской области и показ документального фильма «Женщины и дороги. Путь к себе».

Во второй день после содержательной экскурсии по муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя образовательная школа «Центр образования «Кудрово» во Всеволожском районе перед собравшимися выступили заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, председатель регионального комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва и заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Состоялся профессиональный разговор «Об итогах и перспективах реализации национального проекта «Образование». Татьяна Васильева в своём фундаментальном выступлении, сопровождавшимся показом таблиц и диаграмм, затронула все плюсы и минусы образовательного процесса в стране, а также (к большому удовольствию собравшихся в зале школы) отметила, что бытовавшее ранее определение образования как «оказание образовательных услуг» – в прошлом, и подчеркнула, что теперь это дело государственное. В оживлённой дискуссии приняли участие педагоги образовательных учреждений района, которые в режиме диалога обсудили итоги и перспективы реализации национального проекта и другие вопросы, вызывающие повышенный интерес общественности.

Татьяна Васильева подчеркнула, что Ленинградская область эффективно участвует в национальном проекте и выполняет все взятые на себя обязательства. По её словам, в школах-участницах можно увидеть положительные изменения, включая новый ремонт, а также создание «Точек роста» и «Кванториумов».

Вероника Реброва добавила, что благодаря нацпроекту «Образование» за три года в регионе обновили 323 объекта образования. Глава комитета также отметила, что важно увеличить количество частных детских садов и инженерных классов в школах Ленинградской области.

Своеобразную точку в дискуссии поставил Николай Емельянов, отметив, что основная задача Национального проекта «Образование» и сферы образования Ленинградской области совпадают, и потому в Ленинградской области создаются качественные условия для получения образования в любой школе независимо от её местоположения. При этом объединенные усилия помогают достигать и высоких результатов.

Весьма познавательным было посещение участниками Женского Форума уникального Государственного автономного нетипового профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», учреждённого Комитетом общего и профессионального образования 47-го региона и торжественно отметившего в этом месяце семилетие.

Искренний интерес к работе этого уникального учреждения проявили замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева и председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатерина Лахова. Здесь уже бывали заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов и председатель комитета Вероника Реброва, но и они отметили, что в работе мастеров и мастерских есть развитие и свежие перемены.

На правах хозяйки директор Ирина Дрозденко, чьи труды в этом месяце были отмечены высокой наградой Президента РФ Владимира Путина, провела гостей по всем производственным мастерским, где они пообщались с обучающимися.

Она также отметила, что «Мультицентр» в Ленинградской области известен всей стране как региональная модель профессиональной реабилитации людей с инвалидностью, потому что это – системное решение, позволяющее «расшить одну из самых сложных проблем социализации инвалидов».

После экскурсии и обмена мнениями в конференц-зале состоялась панельная дискуссия «Роль современного образования в стратегии развития гражданского общества».

Программа мероприятий Женского Форума завершилась в Ленинградской областной торгово-промышленной палате, где прошло обсуждение национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО