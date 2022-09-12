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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские баскетболисты в призёрах

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8 сентября завершился муниципальный этап соревнований школьной спортивной лиги Ленинградской области по баскетболу 3х3. Финальные игры проходили в поселке им. Морозова. В них приняли участие шесть команд юношей и четыре команды девушек из школ Всеволожского района.

В ходе яростной борьбы за право защищать честь нашего района на региональных соревнованиях места в турнирной таблице распределились следующим образом:

юноши:

1 место – ШСК «Сила Оккервиля» (ЦО Кудрово);
2 место – ШСК «Олимпиец» (СОШ № 4 г. Всеволожска);
3 место – ШСК «Феникс» (СОШ № 2 г. Всеволожска).
девушки:
1 место – ШСК «Галактика» (Сертоловская СОШ № 1);
2 место – ШСК «Феникс» (СОШ № 2 г. Всеволожска);
3 место – ШСК «Олимпиец» (СОШ № 4 г. Всеволожска).

Александр СОРОКИН

Фото #Vsevsport — Всеволожский район спортивный

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