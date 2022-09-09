Футбол «по-кузьмоловски»

В 15-й раз на кузьмоловском футбольном поле «выясняли отношения» старые соперники – дворовые команды городского поселения Кузьмоловский и его окраинного микрорайона Юбилейная-Заозерная, чтобы в очередной раз сразиться за Кубок Заозерной.

Матч прошел в рамках городского праздника «Тысяча добрых дел», который не ограничился только футболом. Первый подобный турнир на Кубок Заозерной был организован в 2007 году местными любителями футбола. За это время в нем успело поучаствовать несколько поколений кузьмоловских футболистов. 4 сентября спортивный праздник начался с выступления аниматоров и мастер-­классов.

Ребята учились мастерить из бумаги объемных животных и трещотки­-вееры для поддержки любимой команды, а также самолетики, чтобы сразиться в турнире по их запуску. В 12 часов пополудни на обновленное поле городского стадиона были готовы выйти восемь команд четырёх возрастных групп. По старой традиции мяч в игру ввел ветеран Великой Отечественной войны, житель Кузьмолово Евгений Геннадьевич Смирнов.

В самой младшей категории мальчики от 6 до 9 лет сражались со своими сверстниками – девочками. В зрелищной, необычного формата игре со счетом 8:1 победили мальчики. Но и девочки оказались достойными соперниками и подарили зрителям немало положительных эмоций. В матчах кузьмоловчан против Заозерной в остальных трех возрастных группах игры закончились победами дворовых команд Юбилейная­-Заозерная. В перерыве между таймами для гостей выступили девушки-­чирлидеры.

Среди почетных гостей праздника были председатель комитета по местному самоуправлению Ленинградской области Лира Бурак, чемпион мира по пауэрлифтингу Павел Перов и певица Елена Ваенга. Несмотря на счет в турнирной таблице, медали и подарки получили все участники соревнований.

Александр СОРОКИН

Фото: Комитет МСУ Ленинградской области