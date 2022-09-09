Стартует акция «Человек идущий»

С 10 по 15 сентября все желающие из числа жителей Всеволожского района смогут принять участие во всероссийских и международных соревнованиях по фоновой ходьбе.

Программа включает в себя командные соревнования по количеству шагов за определённый промежуток времени. Для участия в соревнованиях необходимо скачать мобильное приложение «Человек идущий», которое обеспечивает подсчёт шагов каждого участника соревнований в реальном времени и формирует рейтинг команды. После регистрации участник должен записаться в команду под названием «Всеволожский район», после чего капитану команды Юлии Кургузкиной поступит запрос, и вас добавят в команду. Телефон для справок: 8 931 27-688-27 – МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта».