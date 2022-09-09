Пусковая установка нашей памяти

Десятая по счёту часовня, посвящённая подвигу солдат, была открыта в Ленинградской области с помощью всеволожских поисковиков. 30 августа состоялась церемония открытия. Освящение часовни провёл протоиерей Вячеслав Харинов.

Газета «Всеволожские вести» уже рассказывала об этой уникальной инициативе. Поисковики находят места забытых подвигов и устанавливают там православные часовни. Отныне в самых труднодоступных местах, иногда даже в глухих лесах, будут звучать молитвы о павших. Часовни возникают на местах боёв Волховского фронта, каждый год – по одной.

Так сложилось, что в Ленинградской области мы уделяем внимание преимущественно Ленинградскому фронту, а подвиг Волховского фронта и других фронтов, воевавших за освобождение города, остался в тени. Поэтому поисковики решили устанавливать свои часовни там, где бойцы Волховского фронта принимали свои самые тяжёлые бои. Эти места располагаются в Киришском, Волховском и Кировском районах.

Десятая по счёту памятная часовня появилась в лесу у съезда с Мурманского шоссе на посёлок Назия. Это – территория Кировского района. Здесь во время Великой Отечественной войны было огромное кладбище 128-­й стрелковой дивизии. Со временем кладбище заросло травой, внешние признаки захоронения были утеряны, и только недавно поисковики вновь открыли его.

128-я стрелковая дивизия напрямую связана со Всеволожским районом. Биография у неё героическая.

В 1941 году она отличилась на Лужском рубеже. Принимала активное участие в боях за Шлиссельбург. Для того чтобы освободить Ленинград от блокады, с 1941 по 1943 год было проведено шесть официальных военных операций (некоторые из исследователей считают, что их было девять). И во всех этих операциях в составе Волховского фронта воевала 128-­я стрелковая дивизия. Очень много потерь она понесла во время Синявинской операции. Красноармейцев, погибших боях, в течение двух лет хоронили недалеко от реки Назия. Здесь как раз и сформировалось огромное кладбище.

Из-­за серьёзных потерь дивизия два раза отправлялась на переформирование. После прорыва блокады Ленинграда, в 1943 году, потрёпанные части дивизии были направлены на отдых и пополнение личного состава в деревни Орово и Красная Горка Всеволожского района. На этот раз пополнение набирали из наших деревень. Потом уроженцы Всеволожского района в составе 128-­й дивизии участвовали в освобождении города Пскова, после чего дивизия получила почётное звание «Псковская», а также в боях за Польшу, и дошли до Одера.

И вот теперь поисковики Всеволожского района стали одними из организаторов установки часовни­-памятника 128­-й дивизии. На общем собрании приняли решение, что часовню следует освятить в честь Сергия Радонежского.

Все эти красивые сооружения по своему проекту делает житель Псковской области Александр Марьенков.

Ребята давно заметили, что есть внешнее сходство между данными часовнями и ракетной пусковой установкой. В связи с этим появилась шутка, что это – пусковая установка нашей совести. В разобранном виде часовни переправляются в Ленинградскую область. Здесь поисковики в течение двух недель собирают их, ставят на местности и облагораживают территорию вокруг. В этом году в лесу возле Назии работали представители нескольких отрядов. Основной костяк составили представители Новосибирска, Псковской области и члены «Колтушского рубежа». Эта общественная организация появилась во Всеволожском районе недавно, но уже успела прославиться на всю страну. Своей целью она ставит работы по сохранению памяти о военных подвигах в Ленинградской области.

Проект с установлением часовен по всему периметру Волховского фронта не имеет себе равных в России. Ребята вкладывают в него личные деньги, не получая никаких материальных поощрений взамен.

Сейчас про этот уникальный опыт снимается документальный фильм на базе киностудии «Лендокфильм». Работа над фильмом ведётся несколько лет, возможно, через год мы увидим его по Центральному телевидению.

Вот и на этот раз, 30 августа, на церемонию открытия десятой, юбилейной, часовни приехало много людей из Всеволожского, Кировского районов и из Санкт­Петербурга. Все это снимали на камеру кинооператоры из «Лендокфильма».

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива ОО «Колтушский рубеж»