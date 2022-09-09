Осенние Дни поселений

Праздничной волной прокатились по Всеволожскому району торжества в честь Дней поселений, традиционно отмечаемых у нас в начале осени. Яркие выступления самодеятельных и профессиональных артистов, спортивные состязания, игровые программы для самых маленьких, увлекательные квесты и полезные мастер-классы, а также щедрые ярмарки и, конечно, вечерние фейерверки надолго запомнятся жителям и гостям района. Несмотря на капризы неласкового нынче сентября, праздники в поселениях удались на славу.

За развитие и процветание

В Заневском поселении торжества прошли с размахом и сразу на двух площадках – в парке Оккервиль города Кудрово и в административном центре Янино­1. Для жителей и гостей поселения выступили местные творческие коллективы, а также приглашенные артисты, в числе которых были ВИА «Поющие гитары», группа TRUE PARTY BAND и несравненная Анна Семенович.

С теплыми словами поздравлений к жителям обратились руководители поселения Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий. К добрым пожеланиям процветания и благополучия также присоединились депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Моренков и епископ Игнатий Выборгский и Приозерский. В этот же день прошла церемония награждения активистов, сделавших наиболее значимый вклад в развитие Заневского поселения.

Музыка и песни, акробатические номера и танцы с обручами, мыльное шоу и эстрадные композиции – концертная программа была расписана до самого вечера. Для малышей работал детский городок, для ребят постарше были организованы творческие мастер­-классы, а взрослые живо интересовались ярмаркой народных умельцев. Популярностью у жителей пользовалась фотозона, а к мастерам аквагрима выстраивались очереди.

Настоящий подарок жителям поселения сделали пожарные 150­-й пожарной части – они не только обеспечивали безопасность мероприятия, но и предоставили для ознакомления свой спецавтомобиль. Посидеть в пожарной машине, покрутить руль, примерить шлем и представить себя отважным огнеборцем нравилось и детям, и взрослым.

Параллельно с развлекательной программой в этот день в Заневском поселении прошла спартакиада трудовых коллективов, включавшая в себя соревнования по мини-­футболу и дартсу, легкоатлетическую эстафету, «веселые старты» и сдачу норм ГТО.

Завершился праздник красочным салютом в честь Дня Заневского поселения.

Десять муринских историй

На десяти площадках отмечали День поселения в городе Мурино. Праздник приурочили к 237-­й годовщине обретения муринской землей статуса территориальной единицы.

Утро 3 сентября началось с проведения спортивных состязаний, которые открыл глава администрации Муринского поселения Алексей Белов. В турнире по мини­-футболу приняли участие 4 мужских и 4 женских команды, а на волейбольной площадке за чемпионский титул боролись 10 смешанных команд.

Далее эпицентр событий перенесся на улицу Шувалова. Здесь глава администрации под бдительным контролем специалистов благоустройства дал старт закладке новой липовой аллеи. Шикарные 4,5­-метровые деревья с помощью кранов ставили в заранее подготовленные ямы, а потом жители города, сотрудники муниципалитета и депутаты совета депутатов, вооружившись лопатами, бережно засыпали ямы, чтобы деревья стояли крепко и украшали собой город. Всего в этот день зеленое убранство Мурино пополнилось 28 липами.

В полдень на Школьном спуске началась развлекательная программа «PSY­ANIMATION», а в деревне Лаврики – игровая программа «DANCE PARTY». Детвора была в восторге от веселых забав, шуточных конкурсов и зажигательной музыки.

В этот же день, к радости муринцев, была торжественно открыта спортивная площадка возле школы № 3. Примечательно, что подрядчики успели сдать объект раньше намеченного срока.

В исторической части города, на улице Оборонной, для жителей «серебряного» возраста была организована танцплощадка «В стиле ретро». Пришедшим на праздник аккомпанировал Царскосельский духовой оркестр. Желающие интересно провести время могли сразиться в гигантские шахматы или взять в руки клюшку и проверить свой глазомер, играя в мини-­гольф.

В честь Дня Мурино глава муниципального образования Дмитрий Кузьмин от лица совета депутатов наградил Почётными грамотами ветеранов за многолетний добросовестный труд.

На общественной территории «Улица Графская» жителей с 273­-й годовщиной поздравили главы города Дмитрий Кузьмин, Алексей Белов, заместитель главы администрации Всеволожского муниципального района по внутренней политике Сергей Поляков, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Рязанов. Продолжили концерт детские ансамбли и коллективы яркими номерами.

В течение дня также прошли торжества на улице Шоссе в Лаврики. На многолюдном бульваре Менделеева прохожие насладились игрой шоу­о-ркестра «BIT JUSE». Горожане, особенно любящие историю, с интересом ознакомились с фотовыставкой «Десять муринских историй». Стенды с иллюстрациями охватили временной промежуток продолжительностью почти три века. Здесь же можно было сделать бесплатную фотографию с мгновенной печатью. Ярмарка мастеров была представлена изделиями ручной работы, среди которых были оригинальные украшения для дома.

Ближе к вечеру главные события перенеслись в городской парк на улице Английской. Здесь под ритмы популярных композиций выступили DJ­CET, вокалист Илья Багиров, экстремалы шоу на велосипедах «FLY BIKES», барабанщики шоу «DRUMTIME», исполнители кавер­-группы «BLASK FOX» и шоу-­оркестра «STREET BAND». Пришедшие на праздник стали участниками яркого и запоминающегося зрелища, завершилось которое праздничным фейерверком.

А финальную точку праздника поставил салют на пересечении улицы Шувалова и Ручьевского проспекта.

Эхо праздничных салютов

Ярким праздником стал День поселения в Рахье. Торжественную и одновременно теплую, дружескую атмосферу смогли создать его организаторы – сотрудники местного Дома культуры. В концертной программе блистали молодые преподаватели Анна Зелинская и Виктория Рябухина.

А в Щегловском поселении праздновали именины. После торжественной части и церемонии награждения земляков за вклад в развитие муниципалитета началась насыщенная концертная программа. Своими выступлениями жителей радовали самодеятельные творческие коллективы и гости праздника – шоу-­балет «Вивальди», Квартет PETERBURGSKY, шоу­-группа «Звездопад». На улице, в заботливо раскинутом шатре, развернулась детская анимационная программа с каруселью и электромобилями. Там же работал мастер аквагрима, художник рисовал забавные шаржи.

На память о праздновании Дня поселения щегловцы охотно делали снимки в специально доставленной фото-будке. Ярким моментом праздника стала экскурсия по старинному парку барона Медема.

Праздновали День поселения и в Юкках, и в Колтушах, а на приближающихся выходных праздничные салюты прогремят и в других поселениях Всеволожского района.

Светлана ЗАВАДСКАЯ, по материалам сайтов администраций Заневского, Муринского, Рахьинского, Щегловского, Юкковского

и Колтушского поселений

Фото Муринское СП