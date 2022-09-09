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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Новая спецтехника в Янино

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Губернатор ЛО Александр Дрозденко и министр МЧС России Александр Куренков вручили в четверг, 8 сентября, ключи от 16 единиц спецтехники единому пожарно-спасательному гарнизону Ленинградской области. Торжественная церемония состоялась в Гатчине.

В распоряжение   региональных подразделений поступили 11 автоцистерн, 2 пожарно-спасательных автомобиля с кранами-манипуляторами, мобильный пункт управления беспилотными авиационными системами и 2 автолестницы, одну из которых получила 149-я пожарная часть в Янино.

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