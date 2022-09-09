Народы русского севера приглашают на Песчанку

Песни, танцы, дефиле в национальных костюмах и реконструкция саамского свадебного обряда — 10 сентября в Парке «Песчанка» пройдет VII Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов «Напевы северного ветра».

С 14.00 до 19.00 дети и взрослые смогут бесплатно научиться плести рыболовные сети, делать нити из оленьих жил и амулеты из рога оленя, получат возможность изготовить традиционную куклу или бусы из бисера, узнать секрет приготовления строганины по-арктически, посетить мастер-классы по лоскутному шитью и росписи по дереву, попробовать себя в роли ижорского гончара, а также сфотографироваться с живыми северными оленями, покормить их ягелем и посетить настоящий самодийский чум и познакомиться с шаманом.

В 15.00 на главной сцене фестиваля состоится торжественное открытие. Для гостей праздника выступят коллективы и солисты-исполнители из Удмуртской республики, Республики Карелия, полуострова Таймыр, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга.

На территории импровизированного вепсского подворья все желающие смогут принять участие в игровой программе, а также познакомиться с традициями и обычаями вепсского народа благодаря театрализованной программе «Мои родные напевы», а на ярмарке-продаже изделий мастеров декоративно-прикладного творчества можно будет приобрести памятный сувенир.